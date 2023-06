Le parti utraorthodoxe a annoncé qu'il allait boycotter les prochains votes au Parlement

Le Judaïsme unifié de la Torah (JUT) a annoncé qu'il cesserait de voter avec les partis de la coalition jusqu'à ce que ses exigences budgétaires soient satisfaites. La décision a été prise lundi soir lors de la réunion hebdomadaire du parti.

Dans un communiqué publié mardi, la formation ultraorthodoxe justifie le boycott des votes au plénum par "le comportement humiliant des fonctionnaires du Trésor qui ne débloquent pas le budget promis au Judaïsme de la Torah lors des négociations de coalition". Les fonds en question concernent le ministère des Affaires de Jérusalem et de l'Héritage juif dirigé par le JUT ainsi que l'Autorité pour le développement économique et social du secteur ultraorthodoxe.

Photo by David Cohen/Flash90 Le ministre Meir Porush

"Comment est-il possible qu'un mois après l'approbation du budget, et trois semaines après que nous avons soumis un document détaillé sur l'activité du ministère, le Trésor n'ait toujours pas approuvé le transfert de fonds pour celui-ci ?", s'est interrogé Meir Poroush, le ministre des Affaires de Jérusalem et de l'Héritage juif lors de la réunion du parti. "Cela signifie qu'il y a un manque de reconnaissance et de compréhension de l'importance de ce ministère", a-t-il conclu.

Le boycott des votes au Parlement est un moyen de pression de plus en plus utilisé par Force juive, un autre parti de la coalition. Lundi soir, le parti d'Itamar Ben Gvir a ainsi boycotté le vote en plénière sur une loi visant à prolonger le mandat des membres du conseil du Grand Rabbinat. Promulguée par le parti Shas, cette législation vise à éviter de nouvelles élections contestées au sein de l'institution.

"Les élections au Grand Rabbinat exigent une pureté de caractère et des mains propres, sans manœuvres politiques et sans trucages. Il ne sert à rien de reporter les élections. Changer les règles du jeu nuit à l'intégrité de celles-ci, c'est pourquoi Force juive s'est abstenu de voter", a déclaré le parti d'extrême droite.