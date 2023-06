Israël : la Knesset reprend ses travaux sur la réforme judiciaire

Le premier point à l'ordre du jour sera la restriction de la "norme de raisonnabilité"

La commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset va se réunir dimanche pour reprendre les travaux sur la réforme du système judiciaire promue par le gouvernement, après que les négociations à la résidence du président sur la question ont été gelées par l'opposition.

Selon le journal Israel Hayom, le premier point à l'ordre du jour sera la restriction de la "norme de raisonnabilité", qui permet à la Cour suprême d'annuler des lois et des actions gouvernementales en se basant sur la perception de ces dernières comme "déraisonnables" par les juges, plutôt que sur une norme juridique établie. L'objectif est d'adopter un projet de loi restreignant cette norme d'ici la fin de l'été.

La "norme de raisonnabilité" a été utilisée pour disqualifier la nomination du président de Shas, Aryeh Deri, à un poste de ministre en janvier dernier. Elle est fondée sur le droit anglais et permet à la Cour de juger et d'annuler les actions du gouvernement en soutenant qu'aucun gouvernement "raisonnable" ne les aurait entreprises.

Selon le projet de loi proposé, les tribunaux ne pourraient plus utiliser le critère du caractère raisonnable pour examiner et annuler les actions du Premier ministre, des autres ministres et des "autres représentants élus". Les auteurs du projet de loi n'ont pas encore décidé si les élus municipaux, tels que les maires, seraient toujours soumis à un contrôle judiciaire basé sur le critère du caractère raisonnable.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou et Yariv Levin à la Knesset à Jérusalem

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait annoncé fin mars une "pause" dans le projet pour donner une "chance [...] au dialogue", mais a promis le 18 juin de faire avancer les travaux sur le projet de réforme. Cette décision est intervenue quelques jours après la décision des deux principaux chefs de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid et Benny Gantz, de suspendre de leur participation aux pourparlers.