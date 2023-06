Israël : une ministre compare les forces de sécurité au groupe Wagner

Les chefs de l'opposition Yaïr Lapid et Benny Gantz ont appelé Benjamin Netanyahou a limogé Orit Strock sur-le-champ

La ministre israélienne en charge des Implantations, Orit Strock (Sionisme religieux) a vivement critiqué lundi le chef d'état-major de l'armée Herzi Halevi, le chef de la police Yaakov Shabtai et le chef du Shin Bet, Ronan Bar, lors d'une intervention sur la radio Kol Barama. Les trois hommes avaient conjointement dénoncé les violences perpétrées par des extrémistes juifs contre des villages palestiniens en Cisjordanie la semaine dernière. Excédée par la qualification de "terrorisme nationaliste juif" adoptée par les responsables de la sécurité pour désigner ces violences, la ministre a affirmé lors de l'interview : "Qui êtes-vous ? la Force Wagner ?", en référence au groupe paramilitaire russe qui s'est insurgé contre le Kremlin ce week-end.

"Qui êtes-vous pour adresser un tel message au gouvernement ? Vont-ils nous faire la morale ?", a poursuivi Orit Strock. La ministre a condamné les troubles ayant entraîné l'incendie de maisons palestiniennes et le vandalisme de biens dans les villages, mais a jugé honteux de qualifier ces événements de "terrorisme nationaliste".

Tsahal Le chef d'état-major de Tsahal Tzachi Halevi et le chef du Shin Bet Ronen Bar

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a dénoncé la sortie d'Orit Strock : "Un ministre en Israël qui compare le chef d'état-major, le chef de la police et le chef du Shin Bet à des mercenaires rebelles n'a pas sa place au sein du gouvernement israélien. Netanyahou doit mettre fin à cette folie et reprendre en main ses ministres irresponsables et délirants. Les citoyens d'Israël doivent la vie à Herzi Halevi, Kobi Shabtai et Ronan Bar, qui sont les héros d'Israël et de Samarie."

De son côté, le chef du parti Unité nationale a estimé que "comparer les chefs des forces de sécurité à la Force Wagner est une honte morale et une atteinte à la sécurité de l'État. Netanyahou devrait limoger Orit Struck aujourd'hui. Chaque minute où elle reste ministre du gouvernement est un message d'anarchie sécuritaire, un signe de connivence avec les anarchistes et une attaque contre Tsahal, le Shin Bet et la police israélienne."

Orit Struck a toutefois rapidement présenté ses excuses pour ses propos : "L'expression 'Force Wagner' était inappropriée, je m'en excuse. Elle a été utilisée en raison de sa présence dans le débat public, mais elle n'était pas du tout appropriée. Je présente mes excuses. Cependant, je maintiens ma critique factuelle selon laquelle les chefs de nos systèmes de sécurité, aussi dévoués et respectables soient-ils, ne devraient pas être des donneurs de leçons, mais des garants de la sécurité."