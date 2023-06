Le Likoud a réagi avec véhémence, qualifiant ces propos d'"aveu choquant", et appelant à une enquête sur Roni Alsheich

L'ancien chef de la police, Roni Alsheich, a suscité une vive controverse mercredi, en laissant entendre que la police s'attendait à ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou démissionne de son poste suite à ses multiples inculpations pour corruption. "Personne n'aurait pu prévoir que le Premier ministre choisirait finalement de ne pas démissionner, qu'il lutterait au sein du système et qu'il affaiblirait la police", a déclaré M. Alsheich dans une interview à la radio de l'armée. Toutefois, Alsheich, qui était à la tête de la police durant l'enquête sur Netanyahou, a nié que la police ait agi en présumant que le Premier ministre démissionnerait.

Cependant, il a critiqué le parti Likoud pour avoir continué à soutenir Netanyahou malgré l'inculpation, affirmant qu'il aurait été "moralement fondamental" de s'attendre à sa démission. Le Likoud a réagi avec véhémence, qualifiant ces propos d'"aveu choquant", et appelant à une enquête sur Alsheich. Pour sa part, le bureau du procureur général a rejeté toute allégation de partialité dans l'inculpation de Netanyahou, précisant qu'Alsheich "n'a pas participé aux discussions lors desquelles la décision d'intenter une action en justice a été prise".

Des membres de la coalition ont accusé Alsheich d'admettre avoir tenté un coup d'État. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré qu'Alsheich avait ainsi reconnu avoir tenté d'évincer un Premier ministre démocratiquement élu. De son côté, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a qualifié ces déclarations de "jour sombre pour Israël", soulignant que cet épisode démontrait la nécessité d'une réforme judiciaire.

Oren Ben Hakoon/POOL Le Premier ministre Benjamin Netanyahu arrive au tribunal de district de Jérusalem, le 25 juin 2023

Shlomo Karhi, du Likoud, a demandé au procureur général d'enquêter sur Alsheich, l'accusant de cibler délibérément Netanyahou avec des preuves fabriquées. À l'opposé, Merav Michaeli, chef du parti travailliste, a défendu les propos d'Alsheich, arguant que Netanyahou aurait dû agir différemment.

Actuellement, le Premier ministre est jugé dans trois affaires distinctes pour fraude, abus de confiance et corruption. Le procès, qui a commencé en mai 2020, devrait encore durer plusieurs années, à moins qu'un accord de plaidoyer ne soit conclu. Benjamin Netanyahou nie toute malversation, et affirme que ces accusations sont le fruit d'une chasse aux sorcières orchestrée par la police et le ministère public.