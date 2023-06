Affaire 1000 : Milchan affirme que Netanyahou ne l'a pas aidé à obtenir un visa pour les États-Unis

L'avocat de Netanyahou a cherché à démontrer que son client et Milchan étaient de proches amis avant même son arrivée au pouvoir

Le magnat d'Hollywood Arnon Milchan a affirmé mercredi que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne l'avait en aucune façon aidé à obtenir un visa de longue durée pour les États-Unis, qualifiant cette allégation de "non-sens". Milchan, qui témoignait dans le cadre de l'affaire 1000 du procès de Netanyahou, a déclaré que le secrétaire d'État américain de l'époque, John Kerry, ne l'avait pas non plus aidé à obtenir un visa, ce qui contredit le témoignage de l'assistante personnelle du producteur, Hadas Klein, recueilli l'année dernière.

Il a ajouté que la seule aide qu'il avait reçue de Netanyahou dans cette affaire était son conseil d'appeler l'ambassadeur américain en Israël de l'époque, Dan Shapiro, que M. Milchan avait alors déjà contacté.

L'un des principaux chefs d'accusation de cette affaire est que le Premier ministre aurait aidé Milchan à obtenir un visa américain de dix ans, au moment même où le milliardaire faisait profiter Netanyahou et sa femme, Sara, de somptueux cadeaux d'une valeur totale de 462 000 shekels (114 000 euros).

Milchan s'exprimait au quatrième jour de son témoignage - et au deuxième jour de son contre-interrogatoire - dans le procès depuis l'hôtel Old Ship à Brighton, où il témoigne à distance en raison de problèmes de santé.

Juste avant l'arrivée des juges et le début de l'audience, Sara Netanyahou, qui était présente à l'hôtel Brighton pendant toute la durée du témoignage de Milchan, a embrassé et serré dans ses bras le producteur de cinéma dans la salle de conférence utilisée pour son témoignage. Cette interaction a eu lieu malgré les injonctions du bureau du procureur de l'État et des juges à Sara Netanyahou de ne pas entrer en contact avec le milliardaire.

Au cours du contre-interrogatoire, l'avocat de Netanyahou, Amit Hadad, a cherché à démontrer que son client et Milchan étaient vraiment des amis proches, avant même l'ascension du Premier ministre, et que les cadeaux offerts l'avaient été dans le contexte de cette amitié, et non dans le cadre d'une relation transactionnelle mutuellement bénéfique.

Flash90 Arnon Milchan et Benyamin Netanyahou

L'avocat a ainsi montré à la Cour la première lettre que M. Netanyahou a écrite après avoir été élu Premier ministre en 2009, et qui était destinée à M. Milchan. Dans cette lettre, rédigée en anglais, M. Netanyahou appelle M. Milchan son "frère", et lui dit qu'il lui sera toujours reconnaissant de son aide.

"Mon cher frère, c'est à toi, Arnon, que j'écris cette première lettre en tant que Premier ministre. Comment exprimer sa gratitude envers une amitié sans limite ? Pour moi, ma famille et notre pays, tu as été comme un rocher dans la tempête, rien ne t'a troublé, rien ne t'a empêché d'avancer", a écrit Netanyahou à Milchan.

"Tes conseils avisés et ta chaleur m'ont aidé à traverser les périodes turbulentes. Tu as réglé les détails et donné des conseils créatifs dans les moments les plus critiques. Tu as fait tout cela avec humour et discernement, avec une détermination sans faille et une lueur d'espoir dans les yeux. Tout au long de mon mandat et pour le reste de ma vie, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ton ami de toujours, Benjamin Netanyahou".