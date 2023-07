Israël : journée de manifestations contre la réforme judiciaire, le port de Haïfa bloqué

Le point culminant de la journée de protestation sera le blocage de l'aéroport Ben Gurion dans l'après-midi

Malgré l'opération antiterroriste majeure lancée par Israël à Jénine, en Cisjordanie, des manifestants hostiles à la réforme judiciaire du gouvernement ont bloqué l'accès au port de Haïfa lundi matin, avec des rassemblements parallèles organisés à l'étranger. Selon les organisateurs, le point culminant de la journée de protestation sera le blocage de l'aéroport Ben Gourion dans l'après-midi par des milliers de personnes, afin de protester contre la reprise des travaux sur la réforme à la Knesset, prévue dans l'après-midi.

Shir Torem/Flash90 Des manifestants bloquent l'entrée du port de Haïfa lors d'une manifestation contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien, le 3 juillet 2023

Dans la matinée, des centaines de manifestants ont entravé l'accès au port de Haïfa, empêchant la circulation vers le terminal. Un important déploiement policier a suivi, face aux manifestants qui refusaient de libérer les voies menant au principal port maritime du pays.

La tension autour de la réforme judiciaire s'est intensifiée après l'échec des négociations entre la coalition et l'opposition pour trouver un compromis. Le gouvernement envisage désormais de faire passer unilatéralement certains aspects du texte. "Le blocage du port de Haïfa est l'une des nombreuses actions de résistance destinées à stopper le gouvernement destructeur et à empêcher l'adoption d'une loi dictatoriale", ont déclaré les organisateurs de la manifestation de Haïfa.

Par ailleurs, un mouvement international de coordination des manifestations contre la réforme a rapporté des rassemblements à travers le monde. "La manifestation israélienne pour la démocratie est présente à Washington, New York, Paris et partout où il y a une communauté israélienne et juive qui refuse de renoncer au rêve sioniste d'un État juif démocratique, juste et sûr", a déclaré le communiqué.

En Israël, les manifestants sont attendus en grand nombre au terminal 3 de Ben Gourion à 17h30, en voiture et en train, malgré les directives de la police qui a limité à 5 000 participants le rassemblement au terminal 1. De plus, beaucoup sont attendus sur les routes menant à l'aéroport en convois, malgré la menace de sanctions pour entrave à la circulation.

Les manifestations s'intensifient alors que la commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset a commencé à débattre du projet de loi sur le "caractère raisonnable". Les membres de la coalition ont promis d'adopter une législation avant les vacances d'été de la Knesset, à la fin du mois.