Israël : incidents lors de nouvelles manifestations contre la réforme judicaire

Plusieurs manifestants ont été arrêtés

Plusieurs incidents ont été rapportés lors de nouvelles manifestations d'opposants à la réforme judiciaire ce jeudi soir, organisées devant les domiciles de plusieurs députés et ministres.

Lors d'un rassemblement devant la maison du ministre de la Justice Yariv Levin à Modiin, une grenade fumigène a été lancée par des protestataires, tandis que d'autres ont bloqué la route menant au domicile. Une personne se trouvant sur les lieux a été arrêtée.

A Tel-Aviv, quatre manifestants ont également été appréhendés pour troubles à l'ordre public et agressions contre des policiers devant le domicile de la ministre des Renseignements Gila Gamliel et celui du président de la Knesset Amir Ohana, tous deux issus du Likoud.

Ces incidents confirment la radicalisation annoncée des manifestations contre la réforme judiciaire, déjà observée lors des rassemblements à l'aéroport Ben Gourion, ainsi que les protestations spontanées dans tout le pays mercredi, après le limogeage du chef de la police de Tel-Aviv. Les leaders de la protestation ont promis une action "encore plus déterminée" mardi, alors que les négociations entre majorité et opposition autour de la législation sont suspendues, et que le gouvernement vise à faire passer unilatéralement certaines clauses de celle-ci dans les prochaines semaines.