Le gouvernement israélien tient dimanche une réunion spéciale avec la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, et des représentants du système d'application de la loi pour obtenir des réponses sur un renforcement des mesures d'application de la loi et des sanctions contre les manifestants, les troubles de l'ordre public et les blocages de routes, alors que la protestation contre la réforme judiciaire a repris ces dernières semaines.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que "le gouvernement souhaite obtenir un rapport sur la politique d'application de la loi concernant les violations des droits fondamentaux de millions de citoyens qui se produisent lors des manifestations". Il a cité le blocage des principales voies de transport, la perturbation de l'aéroport, l'appel au non-paiement des impôts, le harcèlement des personnalités publiques, les appels à la révolte, les mutineries au sein de certaines unités de l'armée et les multiples violations de la loi. "Le public a besoin de réponses sur la politique d'application de la loi et s'il y a une uniformité dans son application", a-t-il ajouté.

La conseillère juridique du gouvernement Gali Baharav-Miara a déjà affirmé à la fin de la semaine dernière qu'il existait une "difficulté considérable" à tenir une discussion sur les manifestations en pleine effervescence de la protestation contre la réforme judiciaire. Elle a été violemment critiquée par le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, qui l'a accusée d'une application sélective de la loi et de suivre un agenda politique.

La discussion sur les manifestations aura lieu à la fin de la réunion du gouvernement, sous le titre "Clarification de la politique d'application de la loi concernant les menaces, les atteintes aux personnalités publiques, les appels à la rébellion civile et la désobéissance à la loi, les blocages de routes et les rétentions illégales".

Les ministres doivent demander des réponses à la conseillère juridique du gouvernement et aux autres acteurs de l'application de la loi sur les arrestations et les actes d'accusation depuis le début des manifestations contre la révolution judiciaire.

Le ministre de la Justice Yariv Levin a affirmé avant la réunion que "le droit de manifester dans le cadre de la loi est sacré et ne fait l'objet d'aucun débat, mais des violations massives de la loi, l'incitation à la violence et à la désobéissance à la loi nécessitent une politique d'application claire et uniforme." Les manifestations et les perturbations sont susceptibles de se poursuivre jusqu'à l'adoption définitive de la réforme judicaire.