Israël : des centaines de vétérans dénoncent l'insubordination des réservistes opposés à la réforme judicaire

Dans une lettre, les signataires ont appelé les responsables de la défense à prendre des mesures pour freiner ce phénomène

Environ 250 soldats de réserve et vétérans de l'unité de reconnaissance d'élite de la Brigade des Parachutistes ont écrit une lettre au ministre de la Défense Yoav Gallant et au chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, exprimant leur opposition à l'insubordination parmi les réservistes qui menacent de ne plus servir en raison d'une réforme judiciaire proposée par le gouvernement. Les signataires ont appelé les responsables de la défense à prendre des mesures pour freiner ce phénomène.

"Nous, vétérans de l'unité de reconnaissance des parachutistes à travers les générations, écrivons cette lettre pour exprimer notre résistance à l'insubordination flagrante observée dans certaines unités de réserve qui, malheureusement, choisissent de servir dans les réserves uniquement dans certaines conditions ou selon des décisions gouvernementales spécifiques", ont-ils écrit.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des réservistes membres du groupe "Frères d'armes", opposés à la réforme judiciaire, tiennent une conférence de presse à Tel Aviv, le 21 mars 2023

"Le rêve des soldats israéliens servant dans les rangs de Tsahal pour protéger son peuple et ses frontières a été l'essence de la vision sacrée réservée aux croyants dévoués. Aujourd'hui, alors que nous avons le privilège de servir au sein de Tsahal, nous n'avons aucunement l'intention d'y renoncer pour quelque raison que ce soit. Servir au sein de Tsahal et se présenter au service de réserve est un devoir et une source de fierté", indique la lettre.

"Nous pensons que le service militaire et le service de réserve n'ont pas de place pour de telles considérations politiques. Nous devons empêcher les conflits de société de franchir les portes de Tsahal. Selon nous, Tsahal est le saint des saints et la pierre angulaire de la société israélienne, et il n'y a pas de place pour l'ingérence politique dans son fonctionnement", ont-ils ajouté.