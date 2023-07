Le projet de loi a été qualifié de "menace pour la démocratie" par le bureau du procureur de l'État

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a indiqué qu’il était opposé à un projet de loi qui accorderait au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir la possibilité d'ordonner des détentions administratives pour des individus soupçonnés de crime, qualifiant cette législation de menace potentielle pour la sécurité.

Selon Channel 12, Gallant a mis en garde le président du comité ministériel de législation, le ministre de la Justice Yariv Levin, contre les dangers pour la sécurité inhérents à cette proposition, avant son l'examen prévu dimanche. "La proposition pourrait conduire à l'affaiblissement de la légitimité publique et judiciaire de l'existence même de ces outils, et à l'expansion de la critique internationale sur le sujet. Remettre en cause la légitimité de ces outils pourrait conduire directement à porter atteinte à la sécurité de l'État", a affirmé Gallant.

Le projet de loi, dont Ben Gvir a déclaré qu'il visait à endiguer la criminalité qui fait rage dans les communautés arabes, a été qualifié de "menace pour la démocratie" par le bureau du procureur de l'État, tandis que le Shin Bet a indiqué qu’il s'y opposerait.

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben Gvir

La détention administrative est une pratique en vertu de laquelle les suspects sont temporairement emprisonnés sans inculpation, sans procès et sans garantie d'accès aux preuves retenues contre eux, pour des périodes renouvelables pouvant aller jusqu'à six mois. Il s'agit d'un outil réservé au ministre de la Défense pour détenir des personnes soupçonnées de terrorisme.

Le projet de loi proposé par le parti d'extrême droite Otzma Yehudit de Ben Gvir permettrait l'emprisonnement temporaire de suspects criminels sans inculpation ni procès afin de lutter contre la vague de crimes violents. Le texte donne également au ministre le pouvoir d'agir seul, dans certaines circonstances, pour ordonner des restrictions sur le lieu de résidence ou de visite d'une personne, limiter les personnes à qui elle peut parler, lui interdire d'utiliser internet et imposer des limites sur ce qu'elle peut acheter ou sur les services qu'elle est autorisée à recevoir ou les actions qu'elle est autorisée à accomplir.