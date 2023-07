Israël : le grand-rabbin séfarade critique les visites controversées de Ben Gvir au Mont du Temple

Le rabbin Yosef a reproché au ministre de la Sécurité de "pécher" et d'"entraîner d'autres dans le péché"

Le grand rabbin séfarade d'Israël, Yitzhak Yosef, a exprimé samedi soir ses critiques envers le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir (Otzma Yehudit), pour ses visites répétées sur le site sacré du mont du Temple, dans la Vieille ville de Jérusalem.

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben Gvir

Durant son enseignement hebdomadaire de la Torah, le rabbin Yosef a reproché à un ministre du gouvernement, dont il a choisi de ne pas dire le nom, de pénétrer sans vergogne sur le mont du Temple, commettant ainsi un "péché" et "entraînant d'autres dans le péché". "À cause de lui, des gens commettent l'erreur de se rendre sur le Mont du Temple", a-t-il ajouté.

Selon certaines interprétations, la montée sur le Mont du Temple est autorisée, à condition de respecter certaines préparations et d'éviter certaines zones. D'autres interprétations, cependant, interdisent cette action, faisant valoir qu'il n'est pas clair quelles zones sont permises et quelles zones sont interdites. Bien que plusieurs ministres se sont aussi rendus sur le mont du Temple ces derniers mois, Itamar Ben Gvir est celui qui parle le plus ouvertement et publiquement de ses visites.