La groupe de protestation "Fort Democracy" a déposé une requête à la Cour suprême, estimant que Netanyahou a violé un accord sur les conflits d'intérêts

La procureure générale Gali Baharav-Miara, qui cumule également la fonction de conseillère juridique du gouvernement, a annoncé dimanche son opposition à la demande de disqualification de Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre pour cause de violation présumée d'un accord sur les conflits d'intérêts. Gali Baharav-Miara a exprimé son point de vue dans une lettre adressée à la Cour suprême dimanche, qui doit se prononcer sur la requête du groupe de protestation "Fort Democracy", selon le journal Maariv.

Les requérants, dont l'ancien chef d'état-major de Tsahal, Dan Halutz, affirment que Benjamin Netanyahou a transgressé un accord sur le conflit d'intérêts qu'il avait conclu avec l'ancien procureur général, Avichaï Mandelblit, en intervenant dans les efforts pour parvenir à un accord négocié sur la réforme judiciaire envisagée par le gouvernement.

La semaine dernière, la juge Ruth Ronen a ordonné que la Cour suprême tienne une audience sur cette requête. En réponse à l'ordonnance de la juge Ronen, les dirigeants des partis de la coalition ont déclaré : "Un groupe politique extrémiste dirigé par Dan Halutz tente, par le biais d'une pétition sans fondement, de destituer un Premier ministre en exercice qui a été élu à une large majorité lors d'élections démocratiques".

Oren Ben Hakoon/flash 90 Le Premier ministre Benjamin Netanyahu arrive au tribunal de district de Jérusalem, le 25 juin 2023

"Il est choquant que la juge Ruth Ronen ait décidé de tenir une audience sur la pétition, surtout après l'adoption par la Knesset d'une loi empêchant la destitution d'un Premier ministre élu sur la base d'allégations infondées, similaires à celles contenues dans la pétition", ont-ils ajouté.

Ils ont également affirmé : "Cette démarche emprunte une voie dangereuse qui risque de porter un coup fatal à la démocratie et à la volonté du peuple. Des millions de citoyens, et nous-mêmes, ne l'accepterons pas et ne le permettrons pas."