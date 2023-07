La somme s'ajouterait aux fonds discrétionnaires déjà inclus dans le budget actuel pour les hommes qui choisissent les études religieuses à plein temps

Le radiodiffuseur public israélien Kan a rapporté, dimanche, que le gouvernement Netanyahou s’apprêtait à augmenter de 100 millions de shekels (24.4 millions d'euros) les allocations pour les étudiants à plein temps en yeshiva (centre d’études juives). Des sources ont précisé à Kan que les partis religieux ultra-orthodoxes Shas et Yahadout HaTorah ne sont pas satisfaits du budget 2023-2024.

Le radiodiffuseur précise également que les ministres envisageraient une réduction générale dans tous les ministères du gouvernement, tout en s’attendant à une importante polémique.

Tomer Neuberg/Flash90 Aryeh Deri, président du parti Shas

L'actuel ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a exprimé son soutien à cette décision. Il est le seul membre de la coalition gouvernementale à s’être exprimé sur cette information. "L'extorsion par les partis Haredi ne s'arrête pas", a quant à lui tweeté Avigdor Lieberman, un laïc de droite.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre des Finances Bezalel Smotrich

Un budget polémique

La somme viendrait s’ajouter aux 5 milliards de shekels (1,25 milliard d'euros) du budget actuel de l’État, d’ores et déjà alloués pour répondre aux demandes des partis ultra-orthodoxes formulées dans les accords de coalition avec le Likoud, dont 2,5 milliards de shekels (625 millions d'euros) qui sont alloués aux yeshivot pendant deux ans. Ces sommes conséquentes avaient suscité de vives critiques envers le gouvernement lors de l’adoption du budget. Une lettre ouverte, signée par 280 économistes israéliens, avait dénoncé les sommes allouées par le gouvernement, et notamment l'attribution d'une partie des fonds à des structures scolaires qui n'enseignent pas les matières profanes (mathématiques, physique etc..)

Avshalom Sassoni/FLASH90 De jeunes étudiants de yeshiva montés sur un toit pour apercevoir le cortège funèbre du rabbin Gershon Edelstein à Bnei Brak en Israël, le 30 mai 2023

"Nous avertissons que les transferts de fonds dans le cadre des accords de coalition, tels qu'ils sont reflétés dans le prochain budget qui sera voté cette semaine, entraîneraient des dommages importants et à long terme pour l'économie d'Israël et son avenir en tant que pays prospère", avaient déclaré les signataires. "Cela est dû à l'augmentation sans précédent des ressources allouées aux établissements d'enseignement haredi (ultra-orthodoxes) non officiels, sans qu'elles soient subordonnées à une supervision obligatoire et à des études de base complètes, ainsi qu'à l'augmentation de l'aide financière aux étudiants des yeshivas (écoles talmudiques)", avaient écrit les économistes.