Des centaines de réservistes signent une déclaration devant le QG de Tsahal pour annoncer leur refus de servir

Lors d'un rassemblement à Tel-Aviv, des milliers de réservistes israéliens ont signé, mercredi, une déclaration indiquant qu'ils ne se présenteraient plus au service de réserve volontaire pour protester contre l'avancée des plans du gouvernement visant à réformer le système judiciaire.

L'événement, qui s'est déroulé devant le bureau du chef d'état-major et du ministre de la Défense, a vu des participants issus de diverses unités de terrain exprimer leur insatisfaction face au gouvernement actuel.

Chaim Goldberg/Flash90 Des soldats de réserve de Tsahal signent une déclaration disant qu'ils ne continueront pas à faire leur service militaire de réserve, à Tel Aviv, le 19 juillet 2023

Les intervenants ont évoqué une "rupture de contrat entre l'État et ses serviteurs" et critiqué le ministre de la Défense, Yoav Gallant, affirmant qu'ils se sentaient "trahis". Ils ont rappelé leurs expériences de guerre, leurs pertes et leurs traumatismes, soulignant que ceux qui les dirigeaient n'avaient pas vécu ces expériences.

Plus tôt dans la journée, le groupe de protestation "Frères d'armes", représentant des milliers de réservistes, a réagi à la proposition de loi du gouvernement visant à empêcher les tribunaux d'examiner les décisions du gouvernement et des ministres sur la base de leur "caractère raisonnable". "Nous ne servirons pas une dictature... Le projet de loi visant à annuler le test du caractère raisonnable, qui devrait être voté dans les prochains jours, bafoue les valeurs de la Déclaration d'indépendance et va à l'encontre de l'esprit de Tsahal, qui nous a éduqués et sur lequel l'État a été fondé", a déclaré Frères d'armes dans un communiqué.

Par ailleurs, 161 officiers supérieurs et opérationnels de l'état-major de l'armée de l'air ont annoncé la cessation immédiate de leur service de réserve, une décision sans précédent. Environ 300 médecins ont également annoncé la fin de leur service volontaire, citant le manque de compréhension de leurs luttes par la direction.

Malgré ces protestations, le chef d'état-major, le général de division Herzi Halevi, a averti que l'appel à la fin du service volontaire nuirait à la sécurité de l'État. Il a souligné l'importance de maintenir la compétence de l'armée et la cohésion malgré les tensions actuelles.