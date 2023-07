"La population bédouine du Negev ressent un manque d'appartenance à la société israélienne dans son ensemble", selon Hagai Raznik

Alors que le débat sur la réforme judiciaire fait rage et divise actuellement Israël, une enquête du Rifman Institute révèle que plus de 80 % de la population bédouine en n'est pas familière avec la proposition de réforme. Seuls 6 % des répondants affirment avoir une connaissance approfondie de la question. Les Bédouins, qui sont environ 300 000, semblent peu concernés par la réforme, avec 80 % d'entre eux déclarant "ne rien savoir à ce sujet", et 13 % en "sachant très peu". Le soutien ou l'opposition à la réforme est également très mitigé, 83 % des personnes interrogées n'ayant aucune opinion à ce sujet.

Hadas Parush/Flash90 Le village bédouin de Hura dans le nord du Néguev

La réforme judiciaire, proposée par le gouvernement de Netanyahou, a suscité des manifestations et a clivé le pays. Toutefois, parmi les Bédouins interrogés, l'indifférence est de mise.

Lorsqu'il s'agit de prendre position sur la réforme, l'enquête révèle une grande ambivalence. En effet, 83 % des sondés ont déclaré ne pas avoir d'opinion tranchée à ce sujet. Seuls 13 % ont exprimé leur opposition au projet de loi, et une faible proportion de 2 % l'ont soutenu.

Interrogés sur l'éventuel impact de la réforme sur leur communauté, 83 % des Bédouins ont répondu qu'elle n'aurait aucune incidence. En revanche, 14 % estiment que la réforme aggraverait leur situation, tandis que 3 % pensent qu'elle l'améliorerait.

Hagai Raznik, responsable du Reifman Institute, a souligné l'importance de ces résultats en déclarant : "La population bédouine du Negev, composée entièrement de citoyens israéliens, ressent toutefois un manque d'appartenance à la société israélienne dans son ensemble, indépendamment de sa position politique."

Dans ce contexte, Hagai Raznik a souligné la nécessité pour l'État de fournir des efforts considérables pour intégrer cette population et créer chez elle un sentiment de connexion et d'identification à l'État.