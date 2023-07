Tel-Aviv-Jérusalem : des milliers de manifestants en route vers la Knesset

Des centaines de milliers d'Israéliens ont à nouveau prévu de sortir dans la rue ce samedi soir, contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement

Des dizaines de milliers de manifestants ont participé samedi à une marche vers la Knesset à Jérusalem, dans le cadre d'un ultime effort pour faire pression sur la coalition qui s'apprête à voter un projet de loi visant à annuler le contrôle de la Cour suprême sur les décisions du gouvernement.

Les manifestants, qui ont entamé leur périple mardi, ont fait une pause vendredi soir pour accueillir le shabbat et se regrouper avant la dernière étape de leur voyage. Après avoir passé la nuit à Shoresh, à l'extérieur de Jérusalem, les manifestants ont pris un petit-déjeuner offert par des sympathisants, avant d'entamer la montée vers la capitale. Des milliers d'autres personnes venues de tout le pays ont rejoint le groupe pour la dernière étape de la marche, qui s'est déroulée en grande partie en montée et sous une chaleur accablante.

La colonne de personnes s'est étendue sur plusieurs kilomètres et des centaines d'autres se sont rassemblées sur les ponts enjambant le parcours, encourageant les marcheurs. Bien que les manifestants n'aient pas bloqué délibérément la circulation, leur nombre important a entraîné inévitablement des perturbations.

MENAHEM KAHANA / AFP Des manifestants brandissent des drapeaux nationaux israéliens alors qu'ils marchent sur l'autoroute près de la ville de Mevasseret Zion le 22 juillet 2023,

D'autres convois de véhicules devaient arriver dans la région samedi après-midi, et des dizaines de milliers d'autres devaient se joindre à la marche pour le dernier tronçon à travers Jérusalem. Les organisateurs prévoient ensuite d'installer des tentes à Gan Sacher, près du Parlement, et de rester sur place pour une durée indéterminée. Le gouvernement s'apprête à faire voter dans les prochains jours une loi interdisant aux tribunaux d'annuler les décisions gouvernementales et ministérielles sur la base de leur "caractère raisonnable".

Parallèlement à la grande manifestation organisée devant la Knesset samedi soir, les opposants à la législation devraient se rassembler devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem, ainsi que sur la rue Kaplan à Tel Aviv.

Des centaines de milliers de personnes devraient également se rassembler dans plus de 150 lieux à travers le pays, dans ce qui sera la 29e semaine de manifestations contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Tomer Neuberg/Flash90 Des manifestants protestent contre la réforme judiciaire à Tel Aviv, Israël.

Le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, a rencontré les marcheurs jeudi après-midi et assuré que les forces de l'ordre garantiraient leur droit à manifester. Il a toutefois exhorté les manifestants à ne pas bloquer l'autoroute.

Vendredi, 1 142 réservistes de l'armée de l'air israélienne, dont plus de 400 pilotes, ont publié une lettre annonçant qu'ils suspendaient leur service de réserve volontaire en signe de protestation contre la réforme judiciaire. Des centaines de réservistes d'autres branches de l'armée ont également déclaré qu'ils ne se porteraient plus volontaires.

Dans un discours prononcé jeudi soir, Netanyahou a réaffirmé le maintien de la réforme judiciaire et dénoncé le danger pour la démocratie de l'insubordination militaire. Il a également affirmé que sa porte restait "ouverte" pour des négociations avec l'opposition.