150 rassemblements contre la réforme judiciaire sont prévus dans la soirée, dans ce qui sera la 29e semaine de manifestations contre la réforme du gouvernement

Environ 85 000 manifestants étaient rassemblés samedi soir devant le Parlement et la Cour suprême à Jérusalem, arrivés dans l'après-midi après avoir défilé sous une chaleur extrême et provoqué d'importants embouteillages sur les autoroutes du pays, ce qui a entraîné le déploiement de la police. Les manifestants ont bloqué l'autoroute 1 reliant Jérusalem à Tel Aviv alors qu'ils se dirigeaient vers la Knesset. Des affrontements ont éclaté dans la soirée entre les forces de police et des manifestants qui tentaient de franchir des clôtures près de Cinema City, non loin du Parlement.

Dimanche, les députés doivent voter un projet de loi visant à annuler la possibilité pour la justice de se prononcer sur le "caractère raisonnable" des décisions gouvernementales. Les débats sur cette loi débuteront dimanche midi à la Knesset, tandis que le vote en 2e et 3e lectures devrait se tenir lundi.

Plusieurs responsables politiques ont participé à la marche, dont le chef de l'opposition, Yaïr Lapid. Cette journée de samedi marque la cinquième journée consécutive de manifestations contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement.

Yonatan Sindel/Flash90 Des milliers de manifestants contre la réforme judiciaire du gouvernement à l'entrée de Jérusalem sur la route 1, le 22 juillet 2023

A Tel Aviv, environ 100 000 autres manifestants opposés à la réforme judiciaire se sont rassemblés rue Kaplan, en face des bureaux de l'état-major de l'armée israélienne. Prenant la parole, l'ancien chef du Shin Bet, Yuval Diskin, a déclaré : "Ça me déchire de l'intérieur, ça me fait mal au point d'en pleurer. J'ai l'impression qu'un tremblement de terre incessant ébranle tout ce que nous avons connu. Ce gouvernement est illégitime dans sa composition immorale, ses actions infâmes et les valeurs choquantes qu'il promeut. La fin de l'État de droit en Israël n'est qu'à quelques jours. Le moment est venu pour les réservistes de suspendre leur volontariat jusqu'à ce que la législation soit complètement arrêtée, et jusqu'à ce qu'un engagement à apporter des changements ne soit pris que par un large accords."

Le président du parti Union nationale, Benny Gantz, s'est quant à lui exprimé lors du rassemblement qui s'est tenu à Givat Shmuel, près de Tel-Aviv. "Netanyahou dispose certes d'une majorité de 64 mandats, mais il n'a pas de majorité dans le public pour détruire la démocratie et déchirer le peuple. Un vrai leader sait écouter les citoyens et faire ce qu'il faut. Nous ne devons pas laisser les extrémistes déterminer notre avenir. Je lui demande d'arrêter la réforme, d'agir de manière responsable et de parvenir à des accords. Sinon nous nous dirigeons vers un désastre à la veille de Tisha Beav (journée de deuil commémorant la destruction du Premier et du Second Temples dans le judaïsme, ndlr)", a-t-il dit.

Chaim Goldberg/Flash90 Des Israéliens bloquent l'entrée du ministère de la Défense à Tel Aviv pour protester contre la réforme judiciaire prévue par le gouvernement

Des manifestations ont également rassemblé des milliers de personnes à Haïfa, Ramat Hasharon, ou encore Nes Ziyona. Au total, 150 rassemblements contre la réforme judiciaire sont prévus dans la soirée, dans ce qui sera la 29e semaine de manifestations contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou.