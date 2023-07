Dans la matinée, des manifestants ont organisé une "prière pour le bien-être du peuple" sur l'esplanade du mur des Lamentations à Jérusalem

Une centaine d'Israéliens, opposés à la réforme judiciaire du gouvernement, ont passé la nuit dernière dans des tentes installées au parc Sacher, qui se trouve en contrebas de la Knesset, afin de faire pression sur les députés pour annuler le vote prévu demain sur la clause du "caractère raisonnable" de la réforme. Ce nombre devrait toutefois augmenter d'ici l'ouverture officielle, à 16h00, du "camp de la démocratie", selon les organisateurs de la protestation contre la réforme judiciaire.

Chaim Goldberg/Flash90 Les tentes des activistes anti-réforme près de la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, le 23 juillet 2023

Les campeurs ont indiqué qu'ils resteront sur le site "jusqu'à ce que la législation soit annulée". Cette "cité des tentes", qui rappelle les manifestations contre la vie chère sur le boulevard Rothschild, à Tel Aviv, en 2011, a été érigée après que des milliers de manifestants opposés à la réforme judiciaire ont convergé à pied vers Jérusalem samedi. Dans la soirée, environ 80 000 personnes ont manifesté devant la Knesset, et environ 170 000 personnes dans la rue Kaplan, à Tel Aviv. D'autres grandes manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes du pays.

Dimanche matin, les manifestants de Jérusalem ont organisé une "prière pour le bien-être du peuple" sur l'esplanade du mur des Lamentations, qui a été suivie d'une marche et d'une chaîne humaine vers la Knesset.

Chaim Goldberg/Flash90 Des militants anti-réforme assistent à une prière spéciale au Mur des Lamentations dans la vieille ville de Jérusalem, le 23 juillet 2023

Une nouvelle manifestation importante est prévue dans la soirée à Tel Aviv, tandis que lundi, jour du vote à la Knesset, des rassemblements et des marches auront lieu tout au long de la journée et jusqu'aux heures tardives de la nuit devant la Knesset et dans toute la ville de Jérusalem.

Malgré les espoirs des manifestants, il n'y a pour l'instant aucun signe qui laisse penser que la coalition change ses plans. Le président de Shas, Aryeh Deri, considéré avec le ministre de la Défense Yoav Gallant comme ceux qui œuvrent pour parvenir à un accord, a déclaré hier que la législation passerait, même en l'absence d'accords.

"Je suis aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou main dans la main, faisant tous les efforts conjoints pour essayer d'arriver à un quelconque accord, car rien n'est mieux que la compréhension et l'accord en ces jours", a déclaré Deri. Il a toutefois souligné que "nous sommes déterminés dans notre position et la clause du 'caractère raisonnable' sera promulguée, qu'il y ait accord ou, malheureusement, pas d'accord".