Quelques heures avant le vote, Joe Biden exhorte Israël à reporter la réforme judiciaire

Le président américain estime qu'"il n'est pas logique que les dirigeants israéliens précipitent les choses" et appelle à un consensus

Le président américain Joe Biden a exhorté Israël dans un communiqué dimanche à ne pas précipiter la réforme judiciaire de plus en plus "source de division", compte tenu des défis auxquels est confronté l'allié des Etats-Unis. Dans un communiqué publié sur le site d'information Axios, M. Biden a déclaré : "Compte tenu de l'éventail des menaces et des défis auxquels Israël est actuellement confronté, il n'est pas logique que les dirigeants israéliens précipitent les choses. Lobjectif devrait être de rassembler les gens et de trouver un consensus".

"Du point de vue des amis d'Israël aux Etats-Unis, il semble que la proposition actuelle de réforme judiciaire soit de plus en plus une source de division, et non de moins en moins", a-t-il ajouté. La coalition cherche à soumettre dès lundi au vote de la Knesset, le Parlement israélien, une mesure de la réforme visant à annuler la possibilité pour la justice israélienne de se prononcer sur le "caractère raisonnable" des décisions du gouvernement.

Yonatan Sindel/Flash90 Des milliers de manifestants contre la réforme judiciaire du gouvernement à l'entrée de Jérusalem sur la route 1, le 22 juillet 2023

Cette proposition a déclenché des manifestations au cours du week-end entre ses partisans et ceux qui craignent qu'elle ne porte atteinte à la démocratie israélienne.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui est à l'origine des réformes, a déclaré que le texte soumis aux législateurs lundi avait subi des modifications pour tenir compte des critiques, mais il a ajouté que la coalition était toujours ouverte à des "accords".

Benjamin Netanyahou, âgé de 73 ans, a subi une intervention chirurgicale pour se faire implanter un stimulateur cardiaque dimanche. Malgré son opération, il s'est engagé plus tôt à être présent lors du vote lundi, tandis qu'une vingtaine de députés ont défilé devant le Parlement pour s'exprimer contre le projet de loi.