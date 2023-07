Israël : des manifestants anti-réforme tentent de bloquer l'entrée de la Knesset

Les responsables politiques continuent les pourparlers pour trouver un compromis, à quelques heures du vote de la mesure sur le "caractère raisonnable"

Alors que le projet de loi visant à supprimer la possibilité pour la justice d'examiner le "caractère raisonnable" des décisions gouvernementales fait l'objet d'un examen continu à la Knesset ce lundi matin, des manifestants hostiles au gouvernement et à la réforme judiciaire ont tenté de bloquer les accès au Parlement, à Jérusalem.

Selon le groupe de protestation Kaplan, ils ont réussi à effectuer un "siège de la Knesset - pour la première fois dans l'histoire du pays, les quatre portes du Parlement sont bloquées". Cependant, une entrée est restée accessible permettant aux députés d'entrer.

La police s'était préparée à l'avance à l'éventualité d'une manifestation et a rapidement commencé à évincer les militants dès leur arrivée, en utilisant entre autres un canon à eau pour disperser la foule.

Chaim Goldberg/Flash90 Des manifestants bloquent une rue lors d'une manifestation contre la réforme judiciaire, près de la Knesset, à Jérusalem, le 24 juillet 2023.

"La police continue à intervenir à Jérusalem pour disperser et repousser les fauteurs de troubles qui bloquent illégalement les routes ce matin. Certains d'entre eux se sont même attachés les uns aux autres à divers endroits sur les routes près du Parlement et sur la rue Hamiyasdim", a déclaré la police. Les manifestations risquent de provoquer des perturbations de la circulation et des fermetures de routes dans plusieurs grandes artères de la capitale.

De retour d'un voyage aux États-Unis, le président Isaac Herzog s'est empressé de rencontrer dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les leaders de l'opposition, Yair Lapid et Benny Gantz, faisant naître un optimisme croissant quant à la possibilité d'une avancée.

Yaïr Lapid semble soutenir la proposition du président qui appelle à assouplir la clause sur le "caractère raisonnable" et à geler les lois futures pour permettre des négociations de fond. Cependant, Benny Gantz y est opposé, insistant sur la nécessité d'un compromis global.

Selon Channel 12 news, les différences entre les partis sur un possible assouplissement du texte ne sont pas insurmontables. Le principal point de discorde serait la demande de l'opposition d'un gel de 18 mois sur toute nouvelle législation, pendant que les parties tentent de trouver un consensus - une période que la coalition considère comme trop longue.