La Cour suprême n'a pas émis d'injonction contre la loi, qui est entrée officiellement en vigueur aujourd'hui

La Cour suprême israélienne a fixé l'audition des pétitions déposées contre la nouvelle loi visant à empêcher la même cour d'invalider une décision gouvernementale en se prononçant sur son "caractère raisonnable" au mois de septembre, a indiqué le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël (MQG). Le gouvernement doit déposer sa réponse dix jours avant l'audience.

Le directeur de l'organisation a déclaré : "Nous sommes prêts. Nous nous présenterons devant la Cour suprême pour défendre la démocratie israélienne et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin au coup d'État judiciaire. Nous continuerons à protester et à nous battre partout et sur toutes les tribunes jusqu'à ce que la menace soit écartée." Le MQG est l'un des sept plaignants opposés à cette loi qui a été adoptée lundi par les députés à la Knesset dans une atmosphère chaotique.

La Cour suprême peut décider de geler la loi et demander une audition publique avant de prendre une décision finale.

Yonatan Sindel/Flash90 La juge de la Cour suprême Esther Hayut assiste à une audience à Jérusalem

Pour l'instant, le tribunal n'a pas émis d'injonction contre la loi, qui est entrée officiellement en vigueur aujourd'hui. La chef de la Cour suprême, Esther Hayut, présidera cette audience avant son départ à la retraite prévu le mois suivant. Le gouvernement devra déposer sa réponse à la pétition dix jours avant l'audience.

La Cour suprême se penchera également sur une requête déposée par le parti d'opposition Yesh Atid, demandant à la Cour d'obliger le ministre de la Justice, Yariv Levin, à convoquer le comité de sélection des juges, qu'il a refusé de réunir ces dernières semaines.