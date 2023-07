Le parti de Benny Gantz prend des voix au Likoud et à Yesh Atid, révèle un nouveau sondage

13 % des électeurs du Likoud et 31 % des électeurs de Yesh Atid voteraient pour l’Union nationale

Un nouveau sondage réalisé pour le quotidien israélien Israel Hayom et publié vendredi, a révélé que si les élections avaient lieu aujourd'hui, le parti de l’Union nationale de Benny Gantz, arriverait en tête avec 28 sièges à la Knesset. Suivraient le Likoud de Benjamin Netanyahou avec 27 mandats et le parti Yesh Atid de Yaïr Lapid avec 21.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou serre la main de Benny Gantz

Le parti ultraorthodoxe Shas récolterait dix sièges au Parlement israélien, suivi par l’alliance Sionisme religieux-Force juive avec neuf sièges et l’autre parti ultraorthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah avec sept mandats. Les partis d’extrême gauche Meretz et Raam remporteraient cinq sièges chacun et le parti arabe Hadash-Ta’al et Israel Beitenou quatre chacun.

L’enquête a également révélé que 13 % des électeurs du Likoud et 31 % des électeurs de Yesh Atid voteraient pour l’Union nationale. 23 % des électeurs du Sionisme religieux et de Force juive voteraient quant à eux pour le Likoud. Selon le sondage d’Israel Hayom, les partis de centre-gauche obtiendraient donc 63 sièges et la coalition actuelle de droite 53. Hadash-Ta'al occuperait les quatre restants.

Yonatan Sindel/Flash90 Le chef de Yesh Atid, Yaïr Lapid

Selon un autre sondage réalisé pour le quotidien Maariv, l’Union nationale obtiendrait 30 sièges à la Knesset, le Likoud 28 et Yesh Atid 17. Le parti Shas en récolterait neuf, le Judaïsme unifié de la Torah, sept et Force juive, Sionisme religieux, Meretz et Israel Beitenou en obtiendraient cinq chacun. Hadash-Ta'al en aurait quatre comme lors du premier sondage. Une coalition de centre-gauche remporterait 62 sièges et celle de droite actuellement au pouvoir, 54.