Le ministre de la Défense souhaite un gouvernement qui inclurait le parti de l'Unité nationale de Benny Gantz

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, du parti Likoud, estime qu'Israël a besoin d'un gouvernement d'union nationale et compte œuvrer dans ce sens, même si cela signifie qu'il doit démissionner de son poste, a rapporté vendredi le journal Yediot Aharonot.

Gallant souhaite un gouvernement qui inclurait le parti de l'Unité nationale de Benny Gantz, et le parti Yesh Atid de Yaïr Lapid et qui remplaceraient les partis d'extrême-droite Sionisme religieux et Otzma Yehudit.

"Face à la situation actuelle dans les secteurs de la défense, de la santé, du système judiciaire, des relations avec le gouvernement américain, et compte tenu de ce qui se passe dans nos rues, c'est l'action la plus adéquate à entreprendre", a indiqué le journal, qui semble soutenir la démarche du ministre de la Défense.

Yonatan Sindel/Flash90 Yoav Gallant, Benjamin Netanyahou et Yariv Levin à la Knesset

Vendredi dernier, Yoav Gallant a indiqué qu'il travaillait "par tous les moyens" afin de promouvoir un "large consensus" sur le projet de loi sur le caractère raisonnable, qui vise à empêcher la Cour suprême d'invalider une décision gouvernementale et qui a été adoptée par la Knesset lundi. Il a ajouté que son objectif était de "prévenir les atteintes à la sécurité d'Israël et de maintenir l'armée israélienne en dehors de la controverse politique".