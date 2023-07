Israël : "Lapid est prêt à parler demain avec Abbas, mais avec nous non", s'agace le Likoud

Le leader du parti Yesh Atid pose comme condition, non négociable, pour ouvrir des négociations, un gel de 18 mois minimum de la réforme judiciaire

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid s’est exprimé ce dimanche, à la veille de la longue pause d’été du parlement israélien. Dans son allocution, le leader du parti Yesh Atid pose comme condition, non négociable, un gel de 18 mois minimum de la législation visant à réformer le système judiciaire israélien avant toute négociation.

Lapid, qui s’est exprimé devant les journalistes depuis la tribune de la Knesset, a également demandé, comme condition préalable, que ce gel de la législation soit légiféré explicitement - une référence directe à des promesses non tenues par Netanyahou lors des négociations la semaine dernière, selon Lapid. Ce dernier aurait demandé au Likoud selon plusieurs sources ce même type de garanties, alors qu’aucun compromis n’avait été atteint et que les négociations tombaient dans l’impasse la semaine dernière.

"Tant qu'il n'y a pas de gel législatif, il est inutile et insensé de parler d'autres lois ou accords, car il est tout à fait clair que le gouvernement s'enfuira à nouveau à la dernière minute", a déclaré Lapid

Et ce dernier d'ajouter qu’un accord avait été atteint la semaine dernière, avant que Netanyahou ne “capitule” sous la pression de l’aile la plus radicale de sa coalition, le ministre de la Justice Yariv Levin et les figures de l’extrême-droite Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich: "Lundi, le président et moi pensions qu'un accord allait être signé. Mais Yariv Levin et Ben Gvir ont frappé sur la table et ont menacé de dissoudre le gouvernement. Le Premier ministre a paniqué, s'est rendu à eux, et la loi sur le caractère "raisonnable" a été adoptée dans le format le plus extrême possible", a réitéré Lapid.

Le porte-parole du Likoud a répondu à Yaïr Lapid dans un communiqué : "Yaïr Lapid est prêt à parler avec Abou Mazen (Mahmoud Abbas) sans conditions préalables, mais pour le Likud, il établit une liste de conditions. Nous invitons Lapid à entamer des négociations dès aujourd'hui, afin que nous puissions tous parvenir à un large accord".