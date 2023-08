Israël : Yaïr Lapid dit "non" à un gouvernement d'union

"Si nous entrons dans ce gouvernement, nous obéirons à la politique dictée par Netanyahou", a-t-il affirmé

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a dit "non" ce mardi à un gouvernement d'union avec Benjamin Netanyahou lors d'une série de publications postées sur X (ex-Twitter).

"Nous deviendrions les ministres de Netanyahou, qui rendraient compte à Netanyahou, qui obéiraient à la politique de Netanyahou. Le monde entier comprendrait qu'il n'y a plus d'opposition à Netanyahou en Israël", a-t-il déclaré. "Le mot 'unité' disparaîtra du lexique. Nous serions alors dans un gouvernement dirigé par un condamné corrompu, qui préfère ses intérêts personnels au bien du pays. Un gouvernement qui tire son pouvoir de la machine à poison financée par des milliardaires à l'étranger", a poursuivi M. Lapid. Pour le chef de l'opposition, se soumettre à un gouvernement d'union serait l'équivalent d'une capitulation. "Notre travail est d'être une meilleure alternative, plus honnête, qui se bat pour les valeurs libérales, pour la classe moyenne israélienne, pour la démocratie. C'est vrai que c'est un dur combat. Mais se rendre n'est pas le moyen de le gagner", a-t-il conclu.

L'idée de mettre en place un gouvernement d'union nationale trotte dans la tête de plusieurs ministres du Likoud. Ces derniers seraient même prêts à accueillir Benny Gantz et les membres de son parti, dans l'objectif de résoudre la crise interne dans le pays causée par la réforme judiciaire, permettre un éventuel accord de normalisation entre Jérusalem et Riyad, et apaiser les tensions avec l'administration Biden. Face à ces rumeurs, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a lui aussi réagi et a assuré doubler le nombre de ses mandats en cas de nouvelles élections.

Flash90 Itamar Ben Gvir, ministre de la sécurité nationale et chef du parti politique Otzma Yehudit, à Sderot, dans le sud d'Israël.

"Si Netanyahou vient et me dit qu'il ne veut pas de moi parce que je veux une réforme judiciaire ou parce que j'ai insisté sur la clause de raisonnabilité, nous comprenons tous que demain, le parti Force juive n'obtiendra pas 14 sièges, mais 30 sièges", a-t-il lancé sur X.

Depuis l'adoption de la loi la semaine dernière qui annule la "clause de raisonnabilité", Benjamin Netanyahou a ouvert la voie à un compromis jusqu'à novembre prochain afin de calmer la colère de nombreux Israéliens fermement opposés à la réforme.