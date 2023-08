Pourquoi le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de parler à la presse israélienne ?

Depuis son retour au pouvoir en décembre dernier, Netanyahou a accordé 21 entretiens à des médias étrangers et seulement 3 aux journalistes israéliens

C’est une situation paradoxale et plutôt inédite pour un Premier ministre en exercice. Depuis son retour au pouvoir en décembre dernier, Benjamin Netanyahou a volontiers accepté des demandes d'interviews provenant de nombreux médias. Oui, mais des médias étrangers uniquement. Et américains en particulier. CNN, MSNBC, Fox News… et bien d’autres. S’agissant de la presse israélienne, le Premier ministre s’est contenté de répondre à trois reprises aux journalistes de la très droitière chaîne 14 - réputée proche et acquise à la cause de ce dernier.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou pendant le vote sur le panel de sélection des juges à la Knesset, le 14 juin 2023

Stratégie médiatique

Il convient de rappeler tout d'abord que l’actuel Premier ministre est un homme politique qui a toujours montré un intérêt très marqué pour les médias, et ce tout au long de sa carrière. D’aucuns évoquent même une volonté “obsessionnelle” de contrôle de son image. La stratégie médiatique étant toujours très contrôlée et réfléchie chez Netanyahou - qui est un fin communicant par ailleurs - une stratégie de communication tous azimuts, dont il a beaucoup bénéficié tout au long de sa vie politique et qu’il a su à maintes reprises user à son avantage, du moins jusqu’à une période très récente.

i24news Interview du Premier ministre Benyamin Netanyahou par Jean-Charles Banoun - i24NEWS

Médias internationaux

Benjamin Netanyahou peut compter pour ce faire sur une véritable armada de conseillers en communication, très jeunes, environ une trentaine d’années pour la plupart. Ces derniers encouragent le Premier ministre à délaisser les “vieux” médias soi-disant passés de mode, télévision, radio et presse écrite pour se consacrer quasi exclusivement aux réseaux sociaux comme courroie de transmission de ses messages politiques en Israël. Cette stratégie n’est en revanche pas valable pour les États-Unis, où les conseillers en communication de Netanyahou considèrent que les anchors - présentateurs - et interviewers stars des grands médias ont encore une large audience, et que ces médias comptent encore. Autre nuance de taille, les stratèges du Premier ministre considèrent que les médias étrangers sont moins “hostiles” envers le Premier ministre que la presse israélienne, que Netanyahou a toujours considérée comme fondamentalement hostile à sa personne. Ce dernier a depuis toujours entretenu un rapport de grande méfiance avec les journalistes israéliens, une constante tout au long de sa carrière. La décision du Premier ministre Netanyahou de n'accorder des interviews qu'aux médias internationaux est par ailleurs fortement critiquée dans la presse nationale. Le journaliste de Ynet, Attila Somfalvi, a lancé un appel samedi soir aux médias internationaux dans un tweet en anglais : "Chers collègues partout dans le monde, au nom du camp démocratique en Israël nous voudrions vous faire savoir que M. Netanyahou n'accorde aucune interview à la presse libre en Israël, et que quand vous l'interviewez, il vous bluffe, à la manière de Pinocchio. Veuillez cesser cette mascarade".