Des milliers de manifestants à nouveau réunis à Tel-Aviv contre la réforme judiciaire

“Sans Cour suprême, il n’y a pas de démocratie” ont scandé les manifestants, accompagnés d’un ancien juge de la Cour et du président de l’association du barreau

Une nuée de drapeaux bleu-blanc s’est à nouveau emparée de la ville de Tel-Aviv ce mercredi soir. Ils étaient des milliers à se rassembler à nouveau contre la réforme du système judiciaire portée par le gouvernement Netanyahou.

A la tête du cortège, les anciens ministres de la justice Tzipi Livni, l'ancien président de la Cour suprême Yoram Danziger et d'autres juges à la retraite ; ainsi que le président de l'Association du barreau d'Israël, Amit Becher.

JACK GUEZ / AFP Sur une pancarte, tenue par une manifestante, il est écrit "Le Leader suprême (Bibi) - Netanyahou - est en train de ruiner la Cour suprême" / Tel-Aviv, 2 août 2023

"Nous avons déjà gagné, car aucun gouvernement ne peut utiliser une législation ou une décision pour vaincre une nation", a déclaré Nissenkorn à la foule. « Peu importe les lois qu'ils adoptent. Ce gouvernement misérable finira par s'effondrer et toutes les lois qu'il adoptera contre la démocratie seront révoquées. ... Tout ce discours sur l'unité est vide de sens. Frauduleux..”

"Je pense que les craintes des gens vont s'apaiser et qu'ils verront qu'Israël est tout aussi démocratique qu'avant, si ce n’est plus”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré quant à lui lundi, lors d’une interview accordée à la chaîne américaine NBC, qu’Israël était loin d’une guerre civile. "Il n'y aura pas de guerre civile, je vous le garantis", a-t-il assuré. "Lorsque la poussière retombera, les gens verront que c'était nécessaire", a-t-il ajouté, évoquant la réforme judiciaire en cours.

Le Premier ministre a expliqué vouloir ainsi “rééquilibrer" les pouvoirs par le biais de la réforme, soutenant vouloir les remettre “entre les mains des élus choisis par le peuple plutôt qu’à des juges non élus”. Cet argument a profondément divisé Israël depuis plus de six mois, provoquant les plus grandes manifestations de l’histoire du pays.

Un sondage publié la semaine dernière par Channel 13 a révélé que 56 % des Israéliens craignaient que la crise politique très profonde de leur pays ne dégénère en guerre civile.