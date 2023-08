Israël/Réforme judicaire : nouvelles manifestations malgré l'attentat à Tel-Aviv

L'attaque à l'arme à feu a fait un mort et deux blessés

De nouvelles manifestations contre la réforme judiciaire se sont produites à Tel-Aviv et dans d'autres villes du pays samedi soir, et ce en dépit de l'attentat à l'arme à feu qui a frappé la ville blanche en début de soirée, faisant un mort et deux blessés.

Aussitôt après l'attaque, les organisateurs des rassemblements avaient affirmé que ceux-ci auraient lieu comme prévu boulevard Kaplan pour la 31e semaine consécutive. "La manifestation contre le coup d'État judiciaire se déroulera comme prévu, de manière sécurisée et en pleine coordination avec la police", avaient-ils déclaré.

Le contexte sécuritaire a toutefois donné lieu à un déploiement supplémentaire de forces de police pour assurer la protection des manifestants. Les organisateurs avaient par ailleurs indiqué que la musique serait proscrite et que les routes ne seraient pas bloquées, afin de permettre aux forces de sécurité et aux services d'urgence de circuler sans encombres.