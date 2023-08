Jérusalem : un parti politique veut mettre en circulation des bus le shabbat

Selon le mouvement "Hitorerout", l'initiative vise à rappeler qu'il existe un public qui n'observe pas le Shabbat et qui veut vraiment rester vivre à Jérusalem

Le parti "Hitorerout" a provoqué une controverse au sein du conseil municipal de Jérusalem en déclarant son intention de mettre en circulation des bus le shabbat (samedi) dans toute la ville, selon le journal Behadrey Haredim. Or, à quelques rares exceptions, les transports publics ne fonctionnent pas pendant le shabbat, en conformité avec un précepte de la loi juive.

Behadrey Haredim précise que le financement du transport viendra des fonds du mouvement Hitorerout, qui est membre du conseil municipal. Le journal estime que cette initiative vise à attirer l'attention des électeurs libéraux de Jérusalem en prévision des élections municipales qui auront lieu en octobre.

Yonatan Sindel/Flash90 Un bus dans le centre de Jérusalem, Israël, le 16 mars 2020.

Sur sa page Facebook, le mouvement Hitorerout qui milite pour une "Jérusalem sioniste pluraliste et productive", a défendu son initiative en déclarant : "Depuis de nombreuses années, ils nous disent que notre caractère unique sera bafoué si nous marquons le shabbat d'une manière différente des autres, qu'il n'y a qu'une seule façon d'honorer le shabbat. Dans la Jérusalem de Hiterorout, il y a une place pour le shabbat de chacun."

Liba Farkash/FLASH90 Une femme orthodoxe avec une poussette au marché de Mahane Yehuda, à Jérusalem

Le message met ensuite en lumière différentes façons de vivre le shabbat : "L'un veut manger le poisson de sa grand-mère et ensuite passer du temps avec ses amis, un autre veut aller à la synagogue, et un autre veut manger au restaurant (et retourner dans les dortoirs). L'un passe du temps au zoo, l'autre lit la Paracha de la semaine, l'un va à la plage, l'autre aime être à la maison avec les enfants".

Liba Farkash/FLASH90 Jérusalem.

"Nous ne voulons pas vivre dans une ville que les jeunes quittent, et nous ne voulons pas non plus vivre dans une ville qui est fermée à tous les week-ends. Nous, à Hitorerout, demandons toujours, avec beaucoup de respect, que chacun vive à sa manière - non pas aux dépens de l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Dans la Jérusalem de Hitorerout, il y a de la place pour tout le monde !", martèle le mouvement créé en 2008 par des jeunes juifs laïques et religieux.

Le mouvement insiste sur l'importance de reconnaître les divers modes de vie à Jérusalem : "Les transports en commun pendant le week-end, c'est aussi une façon de dire qu'il y a aussi un public qui n'observe pas le Shabbat, et qui veut vraiment rester jérusalémite, et vivre ici. Celui qui veut une Jérusalem à caractère sioniste, un Juif, doit prendre son courage à deux mains. Ce n'est qu'ainsi que nous aurons enfin un 'Shabbat shalom'."