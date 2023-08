Netanyahou assure que les fonds destinés aux localités arabes "arriveront à destination"

En début de semaine, le ministre des Finances avait gelé les fonds alloués aux villes arabes et aux écoles palestiniennes de Jérusalem-Est

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié une déclaration mercredi soir en affirmant que les fonds pour les localités arabes seront transférés avec un contrôle approprié, peu de temps après le discours du ministre des Finances Betsalel Smotrich défendant sa décision de ne pas allouer de budget aux municipalités arabes.

"Les fonds destinés aux localités arabes d'Israël seront transférés après inspection et supervision afin qu'ils atteignent leur destination appropriée - aux citoyens arabes israéliens d'Israël et nulle part ailleurs", a assuré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. "Les citoyens arabes d'Israël méritent ce que tous les citoyens du pays méritent et je m'y engage", a déclaré M. Netanyahou. "C'est ce que je demande à tous les ministères, et cela se fera après une enquête qui promettra que les fonds arriveront à destination", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la décision du ministre des Finances Betsalel Smotrich de geler le financement des municipalités arabes et des programmes de préparation à l'enseignement supérieur pour les Palestiniens de Jérusalem-Est, un porte-parole du département d'État américain, a affirmé que "d'une manière générale, les États-Unis sont profondément attachés au bien-être et à la sécurité de tous les citoyens israéliens".