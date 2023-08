Israël : les partis ultra-orthodoxes prêts à renoncer à la réforme judiciaire pour la loi sur la conscription

L'objectif est de calmer le mouvement anti-réforme pour faire adopter la loi réglementant les exemptions de service militaire pour les hommes haredi

Les partenaires de la coalition Haredi du Premier ministre Benjamin Netanyahou ont exigé le gel de la réforme judiciaire, sauf en cas d'un large accord, a rapporté mardi Channel 12. Immédiatement après la confirmation de l'annulation de la "clause de raisonnabilité", les ultra-orthodoxes ont estimé que l'atmosphère dans le pays devait être apaisée et qu'il fallait tenter de parvenir à un véritable dialogue avec l'opposition.

Yonatan Sindel/Flash90 Les députés Yitzchak Goldknopf et Moshe Gafni lors d'une réunion du parti Judaïsme unifié de la Torah à la Knesset

Citant le chef d'une des factions ultra-orthodoxes de la Knesset, le site d'information Kikar HaShabbat rapporte que les partenaires de la coalition ont été profondément troublés par la conduite de M. Netanyahou et ont l'impression qu'il tente de détourner les critiques à son égard vers la communauté haredi, notamment avec sa déclaration à charge contre les récents incidents de discrimination à l'égard des femmes de la part de chauffeurs de bus et de passagers ultra-orthodoxes, et dans le contexte des efforts visant à faire passer un projet de loi réglementant les exemptions militaires pour les hommes ultra-orthodoxes.

Yonatan Sindel/Flash90 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) with Justice Minister Yariv Levin (L) and MK Aryeh Deri at the Israeli parliament in Jerusalem.

Le média indique également que les partis haredi estiment que la réforme a trop divisé les Israéliens et qu'ils sont même prêts à voir le ministre de la justice Yariv Levin quitter son poste, comme il a menacé de le faire si les projets de loi n'étaient pas adoptés à un rythme suffisamment rapide. Si d'autres projets de loi de réforme sont soumis au vote sans l'accord de l'opposition, les partis haredi voteront contre eux, selon Channel 12.

Geler la réforme judiciaire pour se concentrer sur le projet de loi haredi

Par ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Justice Yariv Levin seraient à la tête d'une initiative visant à geler toute législation future sur la réforme judiciaire pendant une année entière, selon Israel Hayom, qui cite de hauts fonctionnaires de la coalition. L'objectif est de calmer le mouvement anti-réforme et de faire adopter la loi controversée réglementant les exemptions de service militaire pour les hommes haredi, une loi que les partis ultra-orthodoxes réclament sans relâche sur la base d'une promesse du Likoud dans les accords de coalition.

Yonatan Sindel/Flash90 Yoav Gallant, Benjamin Netanyahou et Yariv Levin à la Knesset

MM. Netanyahou et Levin attendent l'approbation du président Isaac Herzog, espérant que ce dernier donnera sa bénédiction et que cela officialisera le gel et affaiblira les protestations, selon le quotidien israélien.