Israël/Terrorisme : des ministres demandent plus de fermeté

Trente-cinq victimes israéliennes sont à déplorer depuis le début de l'année 2023

Le sentiment d'insécurité s'intensifie dans les Territoires de Cisjordanie mais également dans le centre du pays après l'attentat dans le sud d'Hébron ce lundi matin.

Certaines voix du gouvernement s'élèvent contre le gouvernement pour demander plus de fermeté. C'est le cas du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir qui souhaite la mise en place de mesures de bouclage autour des localités palestiniennes. Il a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'avancer la réunion du cabinet politico-sécuritaire initialement prévue le 10 septembre. Il estime que la politique actuelle du ministre de la Défense Yoav Gallant est "inappropriée" et trop "laxiste", et demande des mesures plus strictes dans la région.

"Benjamin Netanyahou se retrouve, une fois de plus, pris entre le marteau et l'enclume surtout avec la conjoncture diplomatique actuelle avec les rumeurs qui circulent sur les concessions qu'Israël serait amené à faire en vue de la normalisation avec l'Arabie saoudite", a affirmé Daniel Haïk, analyste politique, à i24NEWS.

"Benjamin Netanyahou risque de devoir promouvoir des concessions aux Palestiniens alors qu'ils [Les Palestiniens] durcissent le ton et que le terrorisme se multiplie en Judée et Samarie. Et de l'autre côté, il y a l'aile droite du gouvernement, qui fustige la 'passivité' de Yoav Gallant. M. Netanyahou va devoir choisir sa politique, soit celle de son aile droite (celle de Smotrich et Ben Gvir), soit opter pour une politique plus souple. C'est le dilemme actuel du Premier ministre", explique M. Haïk.

