Le cabinet de sécurité a terminé ce mardi sa réunion d'urgence sur la dernière flambée de violence en Cisjordanie, sans toutefois préciser les décisions.

"Sous la pression de son aile droite, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est dans une situation impossible, car il devra prendre des dispositions comme il l'a fait il y a quelques semaines, avec l'opération à Jénine qui a eu un effet temporaire.

Les nouvelles dispositions de ce type auront certainement également un effet très temporaire", a déclaré Philippe Velilla, spécialiste de la société israélienne à i24NEWS.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a proposé d'instaurer de véritables blocus sur les villes palestiniennes, ce qui a été fait lors de la Seconde Intifada lorsque l'armée israélienne avait mis en place le blocus de la Mouqataa, du temps de Yasser Arafat. "Ce sont des mesures drastiques que Benjamin Netanyahou ne peut pas prendre, car il voit bien qu'elles ne servent pas à grand chose sur la durée et qu'il est soumis à la pression internationale", commente M. Velilla.

Aussi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, s'envolera le mois prochain pour la session de rentrée de l'Assemblée générale de l'ONU et espère rencontrer à New York ou à Washington le président américain Joe Biden. "Il ne faut pas mettre Joe Biden dans des positions hostiles", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, la perspective d'accord avec l'Arabie saoudite implique notamment une certaine souplesse politique concernant les Territoires palestiniens. "Les mesures qui ont été prises ne satisferont pas les extrémistes de sa coalition, qui vont continuer à faire pression sur lui. Et surtout et c'est ce qui inquiète le plus, à attaquer le chef d'état-major et le commandant de la région centre", a poursuivi M. Velilla en faisant référence aux tensions entre certains membres du gouvernement et l'armée israélienne.

Benjamin Netanyahou a pris la décision de différer un certain nombre de mesures politiques, notamment le "plan de peuplement" de Betsalel Smotrich en Cisjordanie car cela risquerait d'attiser davantage les tensions.