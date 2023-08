Netanyahou défend Ben Gvir suite à ses propos polémiques

Dans une interview, Ben Gvir avait affirmé que ses droits à circuler en toute sécurité en Cisjordanie étaient "plus importants que ceux des Arabes"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu à défendre les propos de son ministre de la Sécurité nationale. Dans une interview accordée à la chaîne 12 israélienne, Ben Gvir avait affirmé que ses droits à circuler en toute sécurité en Cisjordanie étaient "plus importants" que ceux des Arabes. Des propos qui ont suscité un tollé bien au delà des frontières israéliennes. Le Département d'État américain a fustigé vendredi matin les propos du ministre, les qualifiant de “déclarations incitatives”. Le porte-parole du Département d’État a également ajouté que les États-Unis "condamnent toute déclaration raciste" et que "de tels messages causent de grands dégâts, surtout lorsqu'ils sont exprimés par ceux qui occupent une position de leadership".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a quant à lui défendu Itamar Ben-Gvir suite aux condamnations des États-Unis. "Israël accorde une liberté de mouvement maximale en Judée-Samarie aux Israéliens et aux Palestiniens", a déclaré le Premier ministre.

"Malheureusement, les terroristes palestiniens profitent de cette liberté de mouvement pour assassiner des femmes, des enfants et des familles israéliennes en leur tendant une embuscade à certains endroits sur différents itinéraires. L'incident le plus récent s'est produit lorsque Bat-Sheva Nagari a été assassinée sur la route 60 en Judée devant sa fille de 6 ans", a-t-il rajouté.

“C’est ce que Ben Gvir voulait dire”

"Afin de prévenir ces meurtres odieux, les forces de sécurité israéliennes ont mis en œuvre des mesures de sécurité spéciales dans ces zones. C'est ce que Ben-Gvir voulait dire lorsqu'il disait que le droit à la vie précède la liberté de mouvement".

"Israël poursuivra sa politique de maintien de la sécurité tout en accordant la liberté de mouvement aux Israéliens et aux Palestiniens", a déclaré Netanyahu. Et ce dernier de rajouter qu’Israël garantit “une liberté de mouvement maximale aux Palestiniens”.

Ben Gvir répond à la polémique

"Je fais confiance au Premier ministre, mais je pense que Gallant a tout simplement tort dans sa politique", a lancé M. Ben Gvir durant son interview sur Channel 12. "Mon droit, ainsi que celui de mon épouse et de mes enfants, de circuler sur les routes de Judée et de Samarie (Cisjordanie), est plus important que le droit de circuler des Arabes", a-t-il déclaré. "Désolé Mohammad, mais c’est la réalité", a-t-il souligné au journaliste Mohammad Magadli. "C’est la vérité. Mon droit à la vie passe avant leur droit à circuler", a-t-il ajouté. "Les choses doivent être dites de la manière la plus claire possible : il y a un souci dans la politique du gouvernement", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale.

Ben Gvir a déclaré vendredi qu'il ne souhaitait pas s'excuser ou revenir sur ses propos. Dès jeudi soir, le mannequin Bella Hadid qui compte 60 millions de followers sur Instagram, a vivement attaqué Itamar Ben Gvir. Le ministre israélien a posté sur X (ex-Twitter) un message en anglais, accusant les médias "de gauche” d'être à l'origine de désinformation en déformant ses propos.

"Alors oui. Mon droit et celui de mes frères juifs de rentrer chez eux en toute sécurité sur les routes de Judée et de Samarie passe avant les droits des terroristes qui nous lancent des pierres et nous assassinent. Je ne m'excuse pas, je ne reviens pas sur mes propos et je les répéterai mille fois", a-t-il conclu.

Un haut responsable diplomatique a déclaré vendredi, sous couvert d’anonymat, au quotidien israélien Ynet que les commentaires de Ben Gvir constituaient "une méga-attaque contre la diplomatie publique israélienne, qui révèle le vrai visage du gouvernement". Et ce dernier de rajouter que "les dégâts sont immenses" et que les commentaires de Ben Gvir avaient fourni aux critiques d’Israël des "preuves en or" pour étayer leurs affirmations contre le pays.