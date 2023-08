Israël : le Likoud met en garde contre toute velléité d'aller aux élections

L'idée d'aller aux élections, comme moyen de faire face à la tempête de la réforme judiciaire, suscite une vive opposition au sein du grand parti de droite

Le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Likoud (droite), a mis en garde les petits partis de la coalition contre toute velléité d'aller vers des élections, et donc de faire tomber le gouvernement, pour faire face à la tempête de la réforme judiciaire, a rapporté dimanche Maariv, alors que le camp de droite est désormais au plus bas dans les sondages. Les responsables du Likoud ont déclaré qu'ils s'opposaient à toute initiative qui conduirait à la dissolution du gouvernement dans le cas où la Cour suprême interviendrait sur la loi supprimant la "clause de raisonnabilité"., qui réduirait ses propres pouvoirs.

Yonatan Sindel/FLASH90 Des députés de la coalition à la Knesset

"La tenue d'élections aujourd'hui est le moyen le plus sûr de provoquer le suicide collectif du camp de la droite. Les sondages, qui montrent que le camp de droite est au plus bas, servent actuellement de ciment à la coalition au pouvoir", ont déclaré des sources au sein du Likoud.

Selon elles, "la question de la réforme judiciaire doit maintenant être mise de côté, et si elle doit être promue, elle ne devrait l'être que par consensus. À partir de maintenant, nous devons nous investir dans le rétablissement de la position de ce gouvernement. Ce n'est qu'après avoir remporté des succès dans les domaines de l'économie et de la sécurité personnelle des citoyens, et après avoir réussi à améliorer la situation de la société arabe, qu'il sera possible de penser aux élections. Aujourd'hui, nous n'avons plus plus crédit public, tout a été gaspillé dans la réforme", ont-elles ajouté.

Selon Maariv, la principale préoccupation du Likoud à l'heure actuelle est le projet de loi présenté par le parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié la Torah, qui vise à inscrire dans les lois fondamentales les exemptions de service militaire pour les étudiants haredi des yeshivas.

Les responsables de la coalition travaillent actuellement avec les dirigeants spirituels des partis ultra-orthodoxes afin de convaincre les rabbins et les députés d'accepter un compromis qui soit acceptable pour l'ensemble de la coalition. Les sources au sein du Likoud redoutent en effet que l'adoption d'un tel texte puisse alimenter davantage les protestations et mettre en péril la stabilité de la coalition.