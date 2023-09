Ben Gvir, le pire ministre du gouvernement israélien selon un sondage

Le ministre de la Défense Yoav Gallant est quant à lui considéré comme le plus performant de l’actuelle coalition

Un sondage publié vendredi par le média israélien Channel 12 établit un classement des ministres du gouvernement Netanyahou, du “plus performant” au “moins performant”. Le ministre de la Défense Yoav Gallant arrive en tête de ce classement, alors que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir est considéré comme le pire ministre de la coalition, selon 35 % des sondés.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir à la Knesset

Le limogeage de Gallant en mars dernier, suite à ses commentaires sur le projet de réforme judiciaire, avait ouvert une crise sans précédent pour le Premier ministre. Les manifestations massives qui s’en étaient suivi avaient contraint Netanyahou à faire marche arrière et a réintégrer Gallant au sein de la coalition.

Ben Gvir, leader du parti d'extrême droite Otzma Yehudit et ministre de la Sécurité nationale, est quant à lui connu de longue date pour ses propos incendiaires et ses provocations. Partisan d’une droite dure et prônant la peine de mort pour les terroristes Palestiniens, ce dernier est un habitué des polémiques depuis son arrivée au gouvernement. La semaine dernière, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu à défendre les propos de son ministre de la Sécurité nationale. Dans une interview accordée à la Channel 12 israélienne, Ben Gvir avait affirmé que ses droits à circuler en toute sécurité en Cisjordanie étaient "plus importants" que ceux des Arabes. Des propos qui ont suscité un tollé bien au delà des frontières israéliennes.

Le Département d'État américain a fustigé les propos du ministre, les qualifiant de “déclarations incitatives”. Le porte-parole du Département d’État a également ajouté que les États-Unis "condamnent toute déclaration raciste" et que "de tels messages causent de grands dégâts, surtout lorsqu'ils sont exprimés par ceux qui occupent une position de leadership”.

Eli Cohen et la crise Libyenne

Moshe Arbel, du parti religieux Shas, a quant à lui obtenu le classement le plus élevé après Gallant dans ce sondage, avec 8 % des personnes interrogées. Près de la moitié des personnes interrogées – 45 % – ont par ailleurs déclaré que le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen devrait démissionner après le scandale suscité suite à la révélation de sa rencontre avec la cheffe de la diplomatie Libyenne.

IIsraeli Foreign ministry Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue libyenne Najla Mangoush

Les responsables du ministère israélien des Affaires étrangères et l'opposition ont fustigé la semaine dernière la communication faite autour de l'existence de la réunion secrète à Rome entre le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue libyenne Najla Mangoush. La fuite des informations a conduit à des émeutes en Libye et à la suspension de la ministre libyenne ainsi que sa fuite en Turquie.