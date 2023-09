Les manifestations de cette semaine ont eu pour thématique : "l'effondrement moral du système éducatif", à l'occasion de la rentrée scolaire

Pour la 35e semaine consécutive, des Israéliens se sont rassemblés samedi soir dans diverses villes à travers le pays pour manifester contre le projet de loi de la coalition sur la réforme judiciaire. Les manifestations de cette semaine ont une thématique spéciale : "l'effondrement moral du système éducatif", à l'occasion de la rentrée scolaire qui a eu lieu vendredi retour des élèves à l'école le 1er septembre.

La manifestation centrale s'est tenue à Tel Aviv, sur la rue Kaplan. Efrat Gosh, une pop star israélienne, y chantera l'hymne national, la HaTikva. Les organisateurs ont également confirmé que l'ancien ministre de la Justice, Avi Nissenkorn, et Shikma Bressler, le chef de file de la manifestation, devraient s'exprimer lors de l'événement.

Outre Tel Aviv, des manifestations ont eu lieu à Haïfa et à Nahalal dans le nord, jusqu'à Ramat HaSharon dans le centre d'Israël. L'ampleur nationale de ces manifestations témoigne de l'opposition toujours vive d'une partie de la population israélienne au projet de réforme judiciaire du gouvernement.

AHMAD GHARABLI / AFP Des manifestants brandissent le drapeau israélien lors d'une manifestation contre le projet de loi de réforme judiciaire du gouvernement, à Tel Aviv, le 15 juillet 2023.

Les organisateurs du rassemblement de Tel Aviv ont maintenu la manifestation malgré les affrontements violents qui ont eu lieu dans la ville, un peu plus tôt dans l'après-midi, entre des demandeurs d'asile érythréens et la police, "Ces manifestations sont un témoignage de la résilience et de la détermination des citoyens à lutter pour la justice et l'intégrité", a déclaré Shikma Bressler.