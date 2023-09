Emeutes à Tel Aviv : Netanyahou ordonne à ses ministres de prendre des mesures contre les immigrés illégaux

Selon le Premier ministre, "l'immigration illégale massive en provenance d'Afrique représente une menace réelle pour l'avenir d'Israël"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a convoqué dimanche une réunion spéciale avec des ministres clés pour discuter des mesures à prendre concernant les immigrés en situation irrégulière, après les émeutes qui ont éclaté samedi en marge d'une manifestation à Tel-Aviv.

Au début de la réunion, Netanyahou a affirmé que "l'infiltration illégale massive en provenance d'Afrique représente une menace réelle pour l'avenir d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Nous avons contenu cette menace en construisant une barrière de sécurité, malgré l'opposition de certaines factions politiques et de l'établissement de sécurité. Cela a complètement stoppé l'infiltration, et je suis fier que les gouvernements sous ma direction aient réussi à le faire."

Selon lui, bien que la construction d'une clôture ait permis de stopper efficacement les nouvelles arrivées, le problème des personnes déjà entrées avant l'achèvement de cette barrière demeure. Benjamin Netanyahou a ajouté que toutes les tentatives pour résoudre ce problème, notamment des mesures destinées à encourager leur départ volontaire, ont jusqu'à présent été rejetées par la Cour suprême.

Omer Fichman/Flash90 Des demandeurs d'asile érythréens opposés au régime en Érythrée et des activistes pro-régime se heurtent à la police israélienne dans le sud de Tel Aviv, le 2 septembre 2023

Le Premier ministre a également écarté l'idée d'un plan proposé par l'ONU pour gérer la situation, qui créerait un "précédent dangereux" et inciterait des centaines de milliers, voire des millions d'autres Africains, à chercher à pénétrer en Israël. "Ce serait une solution désastreuse," a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a enfin qualifié les événements violents survenus hier dans le sud de Tel-Aviv de "ligne rouge franchie". "C'est une émeute, c'est une effusion de sang, ce sont des troubles que nous ne pouvons pas accepter." Il a exprimé son soutien aux policiers blessés lors des incidents, et a appelé à des mesures sévères, notamment l'expulsion immédiate des individus impliqués dans les émeutes. Netanyahou a conclu en demandant aux ministres de préparer un plan complet et mis à jour pour le départ de tous les immigrés illégaux du territoire israélien.

Les violences de samedi ont fait environ 170 blessés, dont des policiers, tandis qu'une quarantaine de manifestants ont été arrêtés.