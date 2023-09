Israël/Réforme judicaire : un compromis impliquant la quasi-annulation du projet serait sur la table

Le Likoud a aussitôt démenti la possibilité d'un tel compromis

Un compromis autour de la réforme judiciaire négocié sous les auspices du président Herzog serait de nouveau sur la table, selon les médias israéliens. Si le Likoud a aussitôt démenti l'information, plusieurs indices laissent penser qu'un accord potentiel se dessine en effet, selon lequel les grandes lignes du projet de réforme seront définitivement abandonnées.

D'après les informations qui ont filtré, la loi sur l'annulation de la clause de raisonnabilité des lois serait modifiée rétroactivement, et considérablement édulcorée. L'autre point mis en avant concerne la composition de la commission de nomination des juges - l'un des volets les plus controversés de la réforme -, qui ne serait finalement pas modifiée. Le seul changement qui pourrait être adopté serait la nécessité de sept voix sur neuf pour que la nomination d'un juge soit validée (contre cinq sur neuf actuellement) ce qui, dans les faits, pourrait donner un droit de veto à la majorité. Enfin, le processus législatif autour de la réforme serait gelé pendant un an et demi.

Les différents partis d'opposition, à commencer par celui de Yair Lapid, ont également fait savoir qu'ils rejetaient cet accord. Le seul à garder le silence a été Union nationale, le parti centriste de Benny Gantz, qui a indiqué qu'il réfléchissait à la proposition.

Si le Likoud s'est empressé de nier la possibilité d'un tel compromis, de nombreuses sources affirment que Benjamin Netanyahou fait pression en coulisse pour que celui-ci voie le jour. Le Premier ministre y verrait en effet une voie d'apaisement avec Washington, à quelques jours de son voyage aux Etats-Unis pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies, et alors qu'il espère y rencontrer Joe Biden. Le chef du gouvernement israélien a également dans sa ligne de mire l'éventuelle concrétisation d'un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite, chapeauté par le président américain.