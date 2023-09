Les opposants au gouvernement se sont rassemblés partout dans le pays pour la 36e semaine consécutive

Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi soir dans tout le pays contre le projet de réforme de la justice, marquant ainsi la 36e semaine consécutive de protestations. Ces rassemblements interviennent trois jours avant une audience cruciale à la Cour suprême, qui examinera des recours contre un élément clé de cette réforme.

Les juges devront se pencher sur l'annulation du "caractère raisonnable" inscrit dans la nouvelle loi, un outil juridique permettant à la Cour suprême de statuer sur la validité de textes adoptés par la Knesset.

La manifestation principale a eu lieu à Tel Aviv, où près de 118 000 personnes se sont rassemblées dans la rue Kaplan, selon Channel 13. Des pancartes de soutien aux juges de la Cour suprême ont été brandies par les manifestants, à l'approche de l'audience de la semaine prochaine. Une autre manifestation significative s'est tenue à Beer Sheva, dans le sud du pays, réunissant plus de 2 000 personnes.

Lors de ce rassemblement, l'ancien ministre de la Défense et ancien chef d'état-major, Moshe Ya'alon, a déclaré : "Ce mois-ci, nous marquerons le 50e anniversaire de la Guerre du Kippour. Notre mobilisation d'aujourd'hui me rappelle celle de Yom Kippour. À cette époque, nous faisions face à une menace extérieure et à un gouvernement en erreur. Aujourd'hui, la menace est interne et provient d'un gouvernement déconnecté du peuple."

La Force Kaplan, une organisation à l'origine des manifestations, a déclaré dans un communiqué : "Juste avant l'audience historique de la Cour suprême sur l'annulation de la première loi sur la dictature, nous assistons à une conduite dictatoriale de la part de la police israélienne, qui arrête des citoyens participant aux manifestations. Netanyahou entraîne Israël dans une dictature dangereuse, sans liberté de protestation ni droits civils fondamentaux."

L'annonce du projet gouvernemental en janvier a suscité l'un des plus grands mouvements de contestation qu'ait connu le pays depuis sa création en 1948.