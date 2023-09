Israël : indignation des orthodoxes après les mises en garde de Netanyahou sur Ouman

Le député Yisrael Eichler a suggéré que les "sionistes", et non Dieu, étaient responsables des souffrances des Juifs pendant la Shoah

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique après avoir adressé une mise en garde aux Israéliens religieux souhaitant se rendre en Ukraine, sur la tombe de Rabbi Nahman, pour le pèlerinage annuel de Roch Hachana. Sa déclaration, "Dieu ne nous a pas toujours protégés, ni sur le sol européen, ni sur le sol ukrainien," a suscité l'indignation, notamment au sein de la communauté ultra-orthodoxe.

Netanyahou tentait de dissuader la participation au pèlerinage annuel à Ouman, affirmant que la sécurité des fidèles ne pourrait pas être garantie dans un pays en guerre. Toutefois, certains leaders religieux ont perçu ses propos comme un blasphème.

Aryeh Ehrlich, rédacteur en chef du magazine haredi Mishpacha, a appelé à changer d'allégeance en faveur de Benny Gantz, chef du parti d'opposition Unité nationale. "Lorsque le 'chef du camp religieux' ouvre la bouche pour proférer des hérésies aussi flagrantes, et ce dans une déclaration officielle du bureau du Premier ministre, c'est toute la théorie du doux Israël qui s'effondre comme un château de cartes", a-t-il affirmé sur Twitter.

Mais ce sont les déclarations du député Yisrael Eichler, membre du parti Judaïsme unifié de la Torah, qui ont été les plus virulentes. Il a fustigé Netanyahou pour son "ignorance," et indiqué qu'il pensait que c'étaient les "sionistes", plutôt que Dieu, qui étaient responsables des souffrances des Juifs pendant l'Holocauste: "Depuis plus d'un siècle, le Dieu d'Israël a sauvé la Terre d'Israël de l'idolâtrie du pouvoir, de la vulgarité et de l'assimilation du régime séculier. Les Allemands ont été arrêtés sur le chemin de la conquête d'Israël par des miracles extraordinaires, et non à cause des sionistes", a-t-il affirmé.

Miriam Alster/FLASH90 Le député Yisrael Eichler (Judaïsme unifié de la Torah) et le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la Knesset

Il a ajouté que les sionistes avaient tourné le dos aux Juifs d'Europe, contrecarré les tentatives de sauvetage et méprisé "les Juifs des ghettos", assurant que certains d'entre eux avaient collaboré avec les nazis. "Soyez silencieux lorsque vous blâmez le Dieu d'Israël pour vos échecs et vos crimes. S'il n'y avait pas ceux qui respectent la Torah, Israël aurait depuis longtemps été rayé de la carte du Moyen-Orient", a-t-il conclu.

Ces propos ont été condamnés par plusieurs députés et par le musée de l'Holocauste Yad Vashem. Le ministre de l'Education Yoav Kisch (Likoud) a demandé à M. Eichler de "retirer ses propos diffamatoires antisionistes", ajoutant qu'il avait "honte" de ses propos, en tant que petit-fils d'un soldat sioniste qui a combattu les nazis.

De son côté, Avigdor Liberman, chef du parti d'opposition laïque de droite Yisrael Beytenu, a dénoncé la "direction pervertie" du gouvernement actuel.