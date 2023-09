Israël : heurts entre manifestants et policiers devant le domicile de Yariv Levin

Des dizaines de manifestants se sont rassemblé autour de la maison du ministre de la Justice, et ont bloqué l'autoroute entre Latrun et Modi in

Des heurts ont éclaté lundi matin entre des manifestants opposés à la réforme judiciaire du gouvernement et les forces de police à l'extérieur du domicile du ministre israélien de la Justice, Yariv Levin. Quatre manifestants ont été arrêtés. Plusieurs rassemblements étaient organisés au même à proximité des maisons de différents ministres du gouvernement, alors que la Cour suprême doit se prononcer mardi sur des pétitions demandant l'annulation d'une mesure de la réforme votée par la Knesset avant l'été. Selon la police, les manifestants, qui s'étaient rassemblés autour de la maison de Levin et des escaliers avoisinants, ont perturbé l'ordre public. La police a ensuite exigé qu'ils se déplacent vers une zone plus adéquate. Certains manifestants ont refusé et ont commencé à s'affronter avec les forces de police. Après de longues minutes de tensions, les manifestants se sont finalement déplacés vers la zone désignée par les forces de l'ordre. Avant d'arriver à la maison de Levin, les manifestants ont bloqué l'autoroute entre Latrun et Modi'in en marchant lentement le long de la route. Là aussi, la police a demandé aux manifestants de quitter les lieux. https://twitter.com/i/web/status/1701097109213065602 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . En réponse à ces événements, l'organisation des réservistes Ahim Laneshek (Frères d'armes) a déclaré : "Le ministre de la Justice par intérim, Levin, démantèle la démocratie israélienne et divise la nation. La loi dictatoriale visant à supprimer la clause de raisonnabilité met en danger la position d'Israël dans le monde et expose les soldats de Tsahal à la Cour internationale de La Haye. Nous ne permettrons pas à la révolution Kahaniste de démanteler la démocratie, et contrairement au Premier ministre Benjamin Netanyahou, nous n'avons pas peur du ministre de la Justice."