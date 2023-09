Herzog a avancé une proposition de compromis la semaine dernière, qui inclut une modification plus modérée concernant la clause de "raisonnabilité"

Le chef du parti d'opposition Unité nationale, Benny Gantz, a déclaré lundi qu'il soutiendrait le compromis sur la réforme judiciaire, quelles que soient les motivations du Premier ministre Benjamin Netanyahou. "Si une solution est sur la table et protège la démocratie, je serai là", a déclaré Gantz. Le président israélien Isaac Herzog avait avancé une proposition de compromis la semaine dernière, qui inclut une modification plus modérée concernant la clause de "raisonnabilité" et un gel de la réforme judiciaire pendant 18 mois.

Beaucoup pensent que Netanyahou pousse pour ce compromis afin d'éviter un débat à la Cour suprême et pour apaiser les tensions internes avant son voyage aux États-Unis. Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a estimé que le timing était suspect et visait à faciliter une rencontre avec la Maison Blanche pour Netanyahou.

Cependant, pour Gantz, le plus important est que Netanyahou soit prêt à faire des compromis de bonne foi. Gantz a également appelé Netanyahou à annoncer publiquement qu'il respecterait la décision que rendra la Cour suprême sur la clause de "raisonnabilité". "Qui ne respecte pas les décisions du tribunal risque non seulement de nous plonger dans une crise législative, mais aussi de révoquer sa propre légitimité à prendre des décisions", a-t-il affirmé

Benny Gantz

La Cour suprême doit encore se prononcer sur l'annulation de la clause de "raisonnabilité". Si elle est rejetée, ce sera la première fois que la Cour annule une loi fondamentale ou une partie de celle-ci. Seuls trois membres de la coalition ont déclaré qu'ils respecteraient une telle décision, tandis que beaucoup, y compris Netanyahou, ont refusé de s'engager à respecter le jugement de la Cour. Gantz a conclu son discours en affirmant qu'il accepterait toute décision prise par la Cour, quel que soit le sujet.