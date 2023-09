Certains des juges de la Cour auraient passé la nuit hors de leur domicile, et ce afin d’empêcher d’éventuelles obstructions à leurs déplacements vers Jérusalem

La sécurité des 15 juges de la Cour suprême a été renforcée lundi, selon des informations publiées par la chaîne israélienne Channel 13. Ces mesures de sécurité additionnelles interviennent alors que les 15 juges de la Cour se réunissent mardi à Jérusalem lors d’une audience inédite, aux enjeux cruciaux quant à l’avenir de la réforme judiciaire voulue par le gouvernement Netanyahou. Aucune décision n’est attendue avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais l’audience sera scrutée en Israël et à l’international; les questions des juges pouvant donner une idée quant à la direction vers laquelle leur verdict pourrait pencher.

Yonatan Sindel/Flash90 Des militants anti-réforme manifestent devant la Cour suprême de Jérusalem, en Israël, le 11 septembre 2023

Selon les informations de Channel 13, certains des juges de la Cour auraient passé la nuit hors de leur domicile, et ce afin d’empêcher d’éventuelles obstructions à leurs déplacements vers Jérusalem, que la police a souhaité anticiper. Le dispositif sécuritaire est également très important à Jérusalem et près des grandes artères comme le boulevard Begin menant à la Cour, située en face de la Knesset, alors que des milliers de manifestants contre la réforme judiciaire ont manifesté lundi soir devant la Cour.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a quant à lui assuré lundi que toutes les pistes seraient explorées pour parvenir à un consensus concernant la réforme judiciaire, à la veille du débat sur la clause de raisonnabilité à la Cour suprême. "Le Premier ministre Netanyahou s'efforce d'épuiser toutes les possibilités pour parvenir à un accord national qui rétablirait l'équilibre entre les trois autorités. Si un tel accord est conclu, personne ne pourra empêcher sa mise en œuvre", a déclaré son bureau dans un communiqué. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a soutenu les négociations sur la réforme judiciaire, mais se dit contre la “capitulation" du gouvernement face aux juges.

Le ministre israélien de la Justice Yariv Levin a publié un communiqué mardi matin, avant les audiences, dans lequel il a déclaré que la Cour suprême "n'avait pas le pouvoir d'invalider les lois fondamentales", qualifiant la Cour de "blessure mortelle à la démocratie et à la justice. Les présidents et les juges de la Cour suprême depuis des générations étaient tous d’accord : le peuple est le souverain, et sa volonté est exprimée dans les lois fondamentales promulguées par la Knesset", a déclaré Levin.

"Les discussions mêmes sur la possibilité d'invalider les Lois fondamentales, qui constituent le sommet de la pyramide juridique en Israël, et sur la possibilité de destituer le Premier ministre pour cause d'incapacité, sont une blessure mortelle au pouvoir du peuple", a-t-il ajouté.