Le dirigeant israélien a formulé le souhait de voir le pays plus soudé et la cohésion de ses habitants renforcée pour l'année à venir

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a exhorté mercredi l'opposition à trouver un terrain d'entente concernant la réforme judiciaire promue par son gouvernement. Lors d'un événement organisé dans ses bureaux à Jérusalem pour marquer la nouvelle année juive (Rosh Hashana), qui sera célébrée vendredi soir, il a exprimé son optimisme quant à la possibilité de parvenir à un consensus, tout en soulignant l'importance de l'unité nationale.

"Dans tout système démocratique, les différences d'opinion sont inévitables. C'est la nature même de la démocratie. Mais si nous acceptons de nous mettre d'accord, nous pouvons parvenir à un accord", a indiqué Netanyahou. "Nous avons la responsabilité de le faire, et Je suis convaincu que c'est réalisable."

Le chef du gouvernement a également formulé le souhait de voir le pays plus soudé et la cohésion de ses habitants renforcée pour l'année à venir. "Nous devons nous rappeler que nous formons une seule communauté, avec un seul État et une seule armée. Notre histoire et notre destin sont liés", a-t-il ajouté.

Oceane Shapiro / i24NEWS Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une réunion du cabinet à Jérusalem

Ces déclarations interviennent quelques jours avant une rencontre avec le président américain Joe Biden, aux Etats-Unis, en marge de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Le dirigeant israélien a également mis en avant les discussions en cours pour parvenir à la normalisation des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, y voyant un pas significatif qui "fera d'Israël une plateforme vers le reste du monde". Il est ainsi revenu sur le projet annoncé lors du dernier G20 en Inde, visant à créer un corridor de transit reliant l'Inde à l'Europe via notamment Israël et l'Arabie Saoudite.