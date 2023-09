Israël/Transfert d'armes : Netanyahou demande le réexamen des politiques envers l'Autorité palestinienne

Cette démarche vise à s'assurer que la politique du gouvernement actuel est rigoureusement appliquée

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a demandé mercredi au Conseil national de sécurité de réexaminer toutes les décisions prises par le gouvernement précédent en relation avec l'Autorité palestinienne, après qu'une polémique sur des transferts d'arme présumés à Ramallah a éclaté dans la matinée. Le dirigeant israélien a indiqué que cette démarche visait à s'assurer que la politique du gouvernement actuel est rigoureusement appliquée.

Cette requête survient après une rencontre entre Netanyahou et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Ce dernier a exprimé de vives critiques concernant la décision prise l'année dernière, et révélée cette semaine, d'autoriser le transfert de véhicules blindés et d'armes américains à l'Autorité palestinienne.

En réponse à la polémique, Netanyahou a clarifié dans la matinée : "Il n'y a pas de limite aux fake news, alors voici les faits : depuis que le gouvernement a été mis en place, il n'a transféré aucune arme, pas même une seule, à l'Autorité palestinienne. La seule mesure prise a été une décision du ministre de la Défense Benny Gantz en janvier 2022, consistant à remplacer quelques véhicules blindés obsolètes."

Yonatan Sindel/FLASH90 Naftali Bennett et Yaïr Lapid

Il a ajouté que ni des chars ni des kalachnikovs n'avaient été transférés, soulignant ainsi que les informations circulant sur ce sujet étaient fausses. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a également confirmé que depuis sa prise de fonction, aucun transfert d'armes létales à l'Autorité palestinienne n'avait été approuvé.