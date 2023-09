Le président a appelé les dirigeants politiques à faire preuve de courage et de responsabilité pour sortir le pays de la crise

Le président israélien Isaac Herzog a révélé, mercredi, l'existence, "en coulisse," d'une proposition de compromis concernant la réforme judiciaire, bénéficiant d'un large soutien des partis de la coalition et de l'opposition. "Les parties ont devant elles une proposition qui sert de base à un accord qui maintiendra Israël comme une démocratie stable dans l'esprit de la Déclaration, et nous permettra de sortir de la crise qui nous afflige depuis neuf mois," a-t-il déclaré lors d'un événement marquant le 50e anniversaire de la bataille héroïque des soldats de la 14e Brigade dans le Sinaï pendant la guerre de Kippour.

Selon Herzog, si Israël a dû faire face à une menace existentielle de l'extérieur il y a cinquante ans, le pays est aujourd'hui menacé de l'intérieur. Il a souligné que la crise liée à la réforme affecte gravement la société, l'économie, et surtout la sécurité. "Ignorer la réalité menaçante et les véritables priorités de l'État est la mère de tous les péchés," a-t-il ajouté.

Herzog a également appelé les dirigeants politiques à faire preuve de courage et de responsabilité pour sortir le pays de la crise. Il a enfin appelé à la protection de la singularité d'Israël, décrivant le pays comme un "magnifique mosaïque israélienne" où des personnes de différentes croyances, religions et modes de vie vivent ensemble dans l'égalité et le respect mutuel. "Nous devons protéger notre pays à tout prix," a-t-il martelé.