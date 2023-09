Israël : Arieh Deri annonce qu'il ne compte pas revenir au gouvernement

Cette déclaration intervient un jour après que la coalition au pouvoir a défendu devant la Cour suprême une loi visant à faciliter son retour au sein du cabinet

Le chef du parti Shas, Arieh Deri, a annoncé mercredi qu'il ne cherchait plus à réintégrer le gouvernement. Cette déclaration intervient un jour après que la coalition au pouvoir a défendu devant la Cour suprême une loi visant à faciliter son retour au sein du cabinet. Dans une interview accordée au site d'information haredi Kikar Hashabbat, Deri a indiqué qu'il ne prendrait pas de mesures pour rejoindre le gouvernement, même si une loi a déjà été adoptée pour limiter la capacité de la Cour à qualifier sa nomination de "déraisonnable."

Kobi Gideon/GPO Benjamin Netanyahou et Arieh Deri lors d'une réunion du cabinet ministériel à Jérusalem

"Je pourrais en profiter ; nous avons annulé la clause de raisonnabilité, mais non, catégoriquement non," a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il n'essayerait pas non plus de mettre en place une troisième version de la "Loi Deri", qui vise à empêcher toute ingérence judiciaire dans sa carrière politique.

Deri a affirmé qu'il préférerait se concentrer sur les affaires internes de son parti, mettant en avant que la formation ultra-orthodoxe dispose déjà de cinq excellents ministres. "Je n'ai pas d'intérêt à revenir au cabinet ou au gouvernement," a-t-il déclaré.

https://twitter.com/i/web/status/1701931044029538715

Il a également noté que les manifestations contre la réforme judiciaire avaient affecté l'agenda législatif. "Il est clair que les manifestations nous ont donné une perspective différente," a-t-il dit. Selon lui, il est facile de dire "j'ai la majorité et je vote", mais quiconque est responsable doit examiner l'ensemble du tableau, y compris les événements actuels, au niveau national et international.

"Ce n'est pas un secret qu'au cours du dernier mois, nous avons vu qu'il n'y avait pas de main tendue dans l'opposition pour accepter une décision. Nous envisageons donc une démarche unilatérale, surtout sur des questions que nous aurions été prêts à discuter avec l'opposition," a-t-il ajouté.

Pour rappel, en janvier, la Cour suprême avait annulé la nomination de Deri au poste de ministre de l'Intérieur, la considérant comme illégale. La plupart des juges avaient jugé cette nomination "extrêmement déraisonnable" en raison du passé judiciaire de Deri, qui avait été condamné pour divers délits et avait même déclaré qu'il se retirerait de la vie politique lors de son procès en première instance.