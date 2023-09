Benjamin Netanyahou compte boycotter la cérémonie annuelle en mémoire d'Itshak Rabin

A en croire les médias israéliens, la commémoration serait devenue trop politique au goût de Benjamin Netanyahou

Benjamin Netanyahou n’assistera pas à la cérémonie commémorative annuelle en l’honneur de l’ancien Premier ministre israélien assassiné Itshak Rabin, une première pour un chef de gouvernement en exercice. Il sera toutefois présent à la cérémonie organisée au Parlement le même jour.

A en croire les médias israéliens, la commémoration serait devenue trop politique au goût de Benjamin Netanyahou, sans compter les dissensions de longue date de ce dernier avec la famille Rabin. "C'est un événement où chaque année, il s'assoit et un petit-fils de Rabin vient le voir pour le sermonner. Cette année, il a donc décidé de passer son tour", ont relevé certains journalistes.

Le dirigeant du Likoud a déjà boycotté la cérémonie en 2021 et 2022, lorsqu'il siégeait dans l'opposition.

Benny Gantz, leader du parti Union nationale et ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, a exprimé sa réprobation. "Durant mes 38 années de service dans Tsahal, j'ai frappé aux portes de centaines de familles endeuillées. A l'entrée des maisons, il y avait des familles qui nous accusaient, criaient ou claquaient la porte. Mais j'y suis toujours allé, par devoir personnel et par devoir national", a-t-il dit. "La décision de Netanyahou d'être absent à la cérémonie officielle commémorative d'Itshak Rabin est anti-étatique, mais - pire encore - c'est un échec de leadership. Quelles que soient les critiques qu'il reçoit, le Premier ministre israélien doit faire ce qu'il faut : honorer la mémoire d'un Premier ministre assassiné, et se présenter à la cérémonie. Si ce n'est au nom de son devoir personnel, il doit au moins le faire au nom de l'État d'Israël et de ses citoyens."

L'ancien Premier ministre Itshak Rabin a été assassiné par l'extrémiste Yigal Amir le 4 novembre 1995.