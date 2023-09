Israël : le parti Yesh Atid de Lapid soutiendra l'accord avec l'Arabie saoudite

Yaïr Lapid avait relevé le fait que l'enrichissement d'uranium en Arabie Saoudite inclus dans l'accord était potentiellement dangereux

Le député Ram Ben Barak, du parti d’opposition Yesh Atid, a manifesté jeudi une position étonnante concernant les négociations en cours pour la normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite. Dans une interview à la radio 103FM, il a affirmé clairement que son parti soutiendra l'accord de normalisation "sans réserve ".

Le député n’as cependant pas manqué de rappeler les réserves exprimées par le chef de son parti, Yaïr Lapid. Ce dernier s'était opposé à tout accord autorisant l'Arabie saoudite à développer un programme nucléaire sur son sol. "Lors de ses discussions à Washington, Lapid a relayé l'avis, que je pense partagé par de nombreux responsables sécuritaires, sur le fait que l'enrichissement d'uranium en Arabie Saoudite est problématique," a souligné Ben Barak.

Il a toutefois estimé que cette question mérite d’être discutée. "Il est impératif d'explorer des solutions pour réduire l'enrichissement. Il pourrait y avoir d'autres alternatives, comme l'approvisionnement en carburant depuis l'étranger ou la confiance en un consortium américain pour le projet," a-t-il suggéré.

Interrogé sur la possibilité de rejoindre un gouvernement dirigé par Netanyahou, afin de faciliter le départ des franges les plus extrêmes de la coalition et de travailler sur la base d'un gouvernement d'union nationale avec l'Arabie saoudite, Ben Barak a été catégorique : "Benyamin Netanyahou n'est pas digne de la fonction de Premier ministre pour de nombreuses raisons. Ses accusations, son soutien à des ministres insultant les officiers de Tsahal, et ses politiques discriminatoires envers certains citoyens, en sont des preuves flagrantes."

(Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File) Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, à droite, accueille le président américain Joe Biden à Djeddah, en Arabie saoudite

Il a fermement ajouté qu'il n'envisagerait pas de siéger dans un tel gouvernement. "Avant de nous interroger sur une telle proposition, il faudrait déjà qu'elle nous soit faite. Netanyahou hésite à faire une offre par crainte des répercussions au sein de son propre gouvernement. Qu'il fasse le premier pas, et nous réagirons ensuite. Il a là une opportunité unique, et nous espérons qu'il fera preuve du leadership nécessaire pour la saisir", a conclu le député.